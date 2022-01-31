وفاة الفنان التشكيلي والقيادي العمالي إبراهيم الأزهري

فقدت الحركة النقابية علما من أعلامها النقابي والفنان التشكيلي إبراهيم الأزهري عن عمر يناهز 82 عاما.

ونعت النقابة العامة للكيماويات إبراهيم لطفي الأزهري رئيس النقابة الأسبق، وأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا، ووالد فريد إبراهيم الأزهري المستشار القانوني للنقابة العامة.

وولد إبراهيم الأزهري في 26 مايو 1940 بمحافظة الغربية، وحصل على دبلوم المعهد الإيطالي للفنون الجميلة ليوناردو دافنشي، زليسانس شريعة وقانون جامعة الأزهر، ودبلوم معهد الدراسات الإسلامية,

وتولي الراحل مناصب رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خبير العلاقات الصناعية بشركة القاهرة للأدوية.