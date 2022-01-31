خاص | حسن الشامي يكشف كواليس رفض المقاولون العرب مفاوضات الإسماعيلي لضمه

أكد حسن الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن ناديه يتمسك به ويرفض التفريط في خدماته، بالرغم من محاولات إدارة الإسماعيلي التعاقد معه.

وقال الشامي فى تصريحات خاصة "مسؤولو الإسماعيلي أبلغوني أنهم سيتواصلون مع المقاولون العرب من أجل ضمي، وحدث هذا بالفعل لكن لم يبلغني أحد من داخل فريقي بأي تطورات أو عروض".

وأضاف: "ذهبت إلى محمد عودة، المدير الفني، وسألته هل تحدث الإسماعيلي مع النادي؟، قال لي نعم ولم نخبرك لأن رحيلك أمر غير قابل للحدوث، أنت من العناصر الأساسية ولا غنى عنك".

وتابع: "تحدث معي محمد عادل، وقال لي هل ترغب في الرحيل؟، أجبته بأن الإسماعيلي ناد كبير وسأكون سعيدا إذا انضممت له، لكنني سأكون سعيدا أيضا بالاستمرار مع المقاولون، فهذا بيتي".

وأردف: "أكدت له أنني لا أستطيع رفض الإسماعيلي، وأيضا لا أستطيع الضغط على المقاولون العرب، وأخبرني أنني لست للبيع وأن أمر رحيلي غير مطروح للنقاش، وأن النادي يحبني ولن يفرط في خدماتي".

وتابع: "أنا سعيد لتمسك المقاولون بي والبقاء هنا مع فريقي، وأيضا من الجيد أن أتلقى عرضا من الإسماعيلي وأنا بعمر 38 عاما".

وأتم: "هذا لا يحدث كثيرا، ويثبت أنني أسير بشكل جيد وأخلص في عملي وسعيد جدا برد فعل جمهور الإسماعيلي ورغبتهم في وجودي بالفريق، هذا الجمهور كان سببا في أن أفكر بشكل جاد في العرض، والانضمام للدراويش، أحبهم كثيرا وأقدرهم، لكن تمسك فريقي بي وأيضا حبي للمكان عرقل انضمامي لهذا الكيان الكبير".