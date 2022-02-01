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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

حقوق الإنسان على طاولة معرض الكتاب.. مصر تهتم بالمواطن في المقام الأول

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

شاركت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الندوة التي نظمها جناح الأزهر الشريف بعنوان " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين.

عبرت خطاب عن سعادتها بالمشاركة في الندوة، موضحة أنها تشارك للعام الثاني على التوالي في الفعاليات التي يقيمها الأزهر الشريف في معرض الكتاب .

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أهمية حقوق الإنسان

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب خلال مشاركتها في الندوة التي عقدت بحضور الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه تكمن أهمية حقوق الإنسان في الحفاظ على جوهر الكرامة والإنسانية بشكل عام وتحقيق بيئة يستحقها الإنسان ويستطيع أن يعيش بها بالشكل المناسب اللائق به .

وأضافت خطاب، أن  الدولة المصرية  أعلنت التزامها بحقوق الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تمثل رؤية تم إعدادها بالتشاور بين الحكومة والمجتمع لضمان تمتع كل مصري ومصرية بكامل حقوقه غير منقوصة.

وثيقة الأخوة الإنسانية

وتناولت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في حديثها وثيقة الأخوة الإنسانية باعتبارها رفيعة المستوى وميثاق واضح التزمت به دول العالم المختلفة خاصة أنها تعتبر الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف والفاتيكان.

وأشارت خطاب أن أهمية الوثيقة تكمن في أنها جاءت نتاج عمل مشترك وحوار بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، وتحمل رؤيتهما لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين أتباع الأديان، وللمكانة والدور الذي ينبغي للأديان أن تقوم به عالمنا المعاصر.

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واجبات المواطن تجاه الدولة

وبيَّنت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يجب على المواطن كذلك أن يلتزم بواجباته كما التزمت الدولة بتنفيذ حقوقه، متطرقة إلى الزيادة السكانية وأنها تلتهم كل الجهود التي تقوم بها الدولة دون استفادة الجميع، مشددة أن الزيادة السكانية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، لا بد لنا ان نتصدى للقضية السكانية من منظور حقوق الانسان.

وذكرت رئيسة المجلس أن مبادرة حياة كريمة التي تخدم عدة ملايين من المصريين تمثل أحد الأمثلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تلبية العديد من الحقوق مثل الحق في الصحة، والسكن، والتعليم وغيرها من الحقوق التي تعمل مبادرة حياة لتنفيذها للمواطنين.

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حقوق الإنسان مشيرة خطاب الازهر الشريف الأزهر معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

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