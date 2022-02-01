سألنا زوار المعرض.. لو هتألف كتاب هيبقى عن إيه واختار عنوانه.. فيديو

معرض الكتاب ٢٠٢٢، يتمتع بزيارة محبي القراءة والكتابة، وهوس شراء الكتب، وينتظر زوار معرض الكتاب من كل عام افتتاح المعرض لشراء والبحث عن الكتب والروايات المفضلة لهم.

ورصدت عدسة "صدي البلد" آراء زوار معرض الكتاب في أنواع الكتب والروايات المتاحة داخل المعرض، وإذا اتيحت لهم فرصة تأليف كتاب أو رواية عن ماذا سيكون مضمونها وعنوانها؟

قال زين أحمد، أحد زوار معرض الكتاب من دولة فلسطين، أنه يريد أن يؤلف كتاب عن مصر بسبب حبه الكبير لمصر وشعبها، وسوف يكتب عن مدى كرم شعب مصر مع الشعوب الأخرى، واختار عنوان "الشعب الطيب".

وأضافت هاجر سعد أنها تحرص كل عام علي زيارة معرض الكتاب منذ صغرها، وتحب كتب المغامرات والأحداث، وأنها تريد أن تكتب كتاب عن جائحة فيروس كورونا ومحاربة العالم له، وسيكون أسم الكتاب "مواجهة العالم لخطر كورونا".

وأكملت سلوي حسين أنها عاشقة لروايات إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، وانها تريد أن تؤلف كتاب يختص بالمرأة لمناقشة قضايا متعددة ومختلفة، وذلك تحت عنوان "المرأة".

وتابعت ليلي محمود أنها تريد أن تؤلف كتاب عن السلوكيات النفسية، وتتحدث عن الشجاعة والتغلب علي الخوف، وذلك لمساعدة العديد من الشباب والصغار للتغلب علي خوفهم بطرق عديدة.

وأشارت شروق وائل أنها قامت بتأليف رواية تحت مسمي "كسر التاء"، وهي رواية تتحدث عن المشاكل التي تواجهها المرأة في الوطن العربي، ومناقشة قضايا حياتية تخص المرأة يتم تداولها يوميًا علي مواقع التواصل الاجتماعي.