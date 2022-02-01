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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوم منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة يكشفون عن تحدياتهم ..فيديو

كرة السلة
كرة السلة

قال الحسن ياسر لاعب منتخب مصر لكرة السلة علي الكراسي المتحركة ، إن هذه أول بطولة أشارك بها مع منتخب مصر لكرة السلة وفخر إلي أن تكون أول بطولة لي واصل فيها إلي كأس العالم هناك لاعبين يظلوا حياتهم بالكامل ولا يصلون إلي كأس العالم قائلا " فريق منتخبنا يعدي في الظلط " .

ومن جانبه أضاف محمد رشاد لاعب منتخب مصر لكرة السلة علي الكراسي المتحركة خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن المنتخب واجه صعوبات كثيرة جدا منها فترة الإعداد كانت بسيطة جدا 20 يوم فقط ، مؤكدا أن الجميع كان يتأهل للبطولة ونستيقظ يوميا الساعة الـ5 صباحا لأداء التمارين .

في ذلك السياق أوضح محمد فرج لاعب منتخب مصر لكرة السلة علي الكراسي المتحركة  ، إنا اعشق كرة السلة وعندما أقوم باللعب اشعر بأني رجل سوي واخرج جميع الطاقة المتواجدة بداخلي ، مشيرا إلي انه بدا لعبة كرة السلة وهو في ثانوية عامة .

محمد رشاد المنتخب كأس العالم كرة السلة منتخب مصر الحسن ياسر منتخب مصر لكرة السلة الكراسى المتحركة محمد فرج

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