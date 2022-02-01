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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يجمد ملف تجديد موسيماني بعد رفض شروط زوجته

موسيمانى
موسيمانى

قال الإعلامي محمد شبانة إن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وشركة الكرة برئاسة ياسين منصور بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي أغلقت ملف تجديد عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني وعدم الحديث عنه". 


وواصل: "كشف مصدر مسئول أن اللجنة طلبت من أمير توفيق مدير التعاقدات بالسفر مع الفريق والاكتفاء بجلسته مع مويرا زوجة المدير الفني ولم يصل إلي حل نهائي ورغبتها في تأجيل الأمر لمناقشة عرض الأهلي ومقارنته مع العروض الخليجية". 


وتابع: "أضاف المصدر أن اللجنة طلبت تجاهل الأمر وترك الكرة في ملعب المدير الفني بعد وضع شروط القلعة الحمراء والتي تنص على رفع قيمة عقده إلى 185 ألف دولار شهريا بدلا من 140 ألف دولار والتى كان يحصل عليها من قبل مع تخفيض قيمة الشرط الجزائى فى عقده ليصبح 3 أشهر فقط بدلا من 6 أشهر كما هو فى العقد الحالي والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي".


وأكمل: "أشار المصدر رفض مسئولي الأهلى الرضوخ لمطالب  زوجة موسيمانى فى زيادة الراتب الشهرى إلى 200 ألف دولار أو أن يكون الشرط الجزائى بقيمة المدة المتبقية في عقده مع النادى فى حال الإقدام على فسخ عقد المدرب فى أى وقت قبل نهاية العقد من قبل إدارة النادي".

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