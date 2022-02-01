تحصيل 1.4 مليون جنيه مستحقات حل الشكاوى العمالية بجدة

القوي العاملة :

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم في ضوء نظام العمل السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة، مما أسفر عن تحصيل مستحقاتهم التي بلغت 351 ألفاً و 175 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و 474 ألفاً و935 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير تلقي تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بجدة بتحصيل هذه المستحقات للعمال الذين تقدموا بشكواهم ضد أصحاب الأعمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، والملحق العمالي عبد الحليم محمود بما تم إنجازه في كافة المجالات، أشار إلي أن المكتب خلال يناير 2022 استطاع توفير 1500 فرص عمل بطريق نقل الكفالة أو الإعارة الداخلية، وبلغ عدد عقود العمل والتأشيرات التي تم اعتمادها 1000 ، لتصبح إجمالي فرص العمل 2500 فرصة عمل من داخل المملكة واستقدام من مصر.

وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى المقدمة للمكتب خلال يناير الماضي بلغ 25 شكوى، تم تسويتها وديا بالكامل، كما قام أعضاء مكتب التمثيل العمالي بجدة بالرد على جميع الاستفسارات والاستشارات الواردة للمكتب عبر الواتس اب ، وصفحة المكتب على فيسبوك وبلغت 2509 استفساراً واستشارة، منها 9 زيارات للجهات الحكومية المعنية بالمملكة.

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