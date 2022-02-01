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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري ذكورة: دوالي الخصية سبب رئيسي في تأخر الإنجاب | شاهد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور خالد حافظ استشاري الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة ، إن دوالى الخصيتين هو المتسبب فى مشكلة عدم الإنجاب بنسبة 40% لافتا إلى أن دوالى الخصية عبارة عن تمدد الأوردة بداخلها ينتج عنها تراكم كمية كبيرة  من الدم وهو سبب لتأخر الإنجاب ويمكن علاجه .

 

وأضاف خالد حافظ ، استشاري الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة ، خلال  استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، الذى يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدى، أنه عندما يتزايد كميات الدم فى الخصية يضغط على نسيج الخصية بشكل كبير  ويرفع من درجة حرارتها وتقل بدورها عمليات إنتاج الحيوانات المنوية وضعف عمليات التخصيب وبالتالي يتأخر عملية الإنجاب .


وأشار  خالد حافظ ، إلى أن دوالي الخصية تكون المتسبب الرئيسى لعدم الإنجاب بنسبة 40%  خاصة أنها تسبب ارتفاع درجة حرارة الخصية وضعف فى تصنيع الحيوانات المنوية ، لافتا إلى أنها تبدأ بنسب خفيفة وغير مؤثرة فيحدث الإنجاب ثم تأثيرها يتزايد ويتضخم وذلك مع تقدم العمر وتضعف الخصية وتسبب تأخر بالإنجاب لافتا إلى أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يساعد على علاج الدوالي بشكل أسرع .

استشاري توك شو دوالي الخصية تأخر الإنجاب الانجاب

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