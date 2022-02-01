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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رميا بالرصاص.. يقتل شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية بأسيوط

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من المستشفى الجامعى بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) متوفى إثر إصابته بطلق نارى وما قررته شقيقته بإتهامها لزوجها (مقيم بذات الناحية) بإطلاقه عيار نارى من سلاح كان بحوزته صوب شقيقها محدثاً إصابته التى أودت بحياته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات زوجية بين الجانى وزوجته "شقيقة المجنى عليه".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط وضبطه, بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الأسباب ، وأرشد عن السلاح المستخدم "فرد محلى" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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“ كشف لغز العثور على جثة عاطل بأرض زراعية بالفيوم ”

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم من بعض الأهالى بالعثور على جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) بقطعة أرض زراعية بالقرب من محل إقامته وما قرره والده أن نجله مُتغيب منذ 27 الجارى ولم يحرر ثمة محاضر بغيابه.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه قام بالتقابل مع المجنى عليه بقطعة أرض زراعية محل العثور وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" بحوزته ، نظراً لوجود خلافات بينهما ، كما أرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسيوط قتل وزارة الداخلية مديرية امن اسيوط بسبب خلافات عائلية

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