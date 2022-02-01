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أحمد عامر: نهوض أي دولة الآن مرتبط بتنمية قطاع الاتصالات.. فيديو

أحمد عامر، مدير تحرير
أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن بناء أي دولة عصرية حديثة لابد وأن يقوم على تنمية قطاع الاتصالات والنهوض به أولاً، منوها أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات في البنية الأساسية للدولة المصرية.

وأضاف أحمد عامر خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير لبناء دولة حديثة من خلال متابعته لكل القطاعات والمجالات، والتي من أهمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن الدول المتقدمة أهم ما لديها هو تنمية هذا القطاع.

وتابع مدير تحرير جريدة الأهرام، أن من أساليب  بناء الدولة المصرية الحديثة، هو توفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر البشرية في جميع القطاعات وليس قطاع الاتصالات فقط، معقباً: "كل قطاع في الدولة المصرية يوجد به جانب متخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ونوه أحمد عامر أن الاستثمار في هذا المجال مهم للغاية، مشيراً إلى مشروع إنتاج الألياف الضوئية، ومشروع مدينة المعرفة الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضاً مشروع إنتاج الحاسبات اللوحية، ومشروع مصر الرقمية.

وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام أن المواكبة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مواكبة عصرية تعمل على بناء دولة حديثة.

أحمد عامر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدير تحرير جريدة الأهرام الرئيس السيسي برامج تدريب

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