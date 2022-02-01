عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعاملات بمليون جنيه..

نصب أون لاين.. الحبس والغرامة عقوبة المتهم بترويج عملات افتراضية بالإسكندرية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أشخص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ،وقيامه بالوساطة والترويج لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك  نظير عمولة بالمخالفة للقانون .

txt

بحجم تعاملات مليون جنيه.. ضبط شخص يروج العملات الافتراضية على الإنترنت

txt

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 1-2-2022| فيديو

وعقب تقنين الإجراءات،  تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت  مليون جنيه  ، وتم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الاتجار بـالعملات الإفتراضية “ البيتكوين ”

 

ونصت المادة 206 من قانون البنك المركزي على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .

 

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

 

وعاقبت المادة 336 من قانون العقوبات، بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، كل من  شرع فى النصب ولم يتممه .

وزارة الداخلية الرمل الاسكندرية الانترنت العملات الافتراضية البنوك

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. شهادات ثقة جديدة من المؤسسات المالية العالمية لـ الاقتصاد المصري

لحظة تاريخية.. مايا مرسى تشكر النائب العام على إتاحة الفرصة للإناث بالعمل معاوني نيابة

الطقس غدا.. الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وارتفاع درجات الحرارة

نصب أون لاين.. الحبس والغرامة عقوبة المتهم بترويج عملات افتراضية بالإسكندرية

سبب وفاتها.. قصة سلسلة رفضت مديحة كامل خلعها من رقبتها طوال حياتها

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

تعرض لحادث أفقده العمل والحركة.. الرئيس السيسي يستجيب لعلاج “عم قدري”

لموظفى القطاع الخاص..تعويضات مادية عن كل سنة حال الفصل من العمل بالقانون الجديد

«صدى البلد» فى موقع العثور على جثتي شقيقين داخل شقتهما في القليوبية.. شاهد

رسميا.. بكاري جاساما حكما لمباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا

سكن مصر ودار مصر وجنة.. كل ما تريد معرفته عن طرح وحدات الإسكان الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أفكار مبتكرة لتزيين حائط المنزل

باستخدام الموبايل.. اختبار جديد لاكتشاف كورونا في ثوان

نشرة المنوعات| مخلوق غريب يطارد صيادًا في عرض البحر.. ممرضة تعذب عجوزًا داخل دار مسنين.. رجلان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ طفلة

اليوم العالمي للحجاب.. أول من دعا إليه وسر إقبال 116 دولة على الاحتفال به

فيديو

كارثة الشرابية.. اختناق 7 أفراد من أسرة واحدة.. فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص

كارثة .. موقع إباحي يسرق صور البنات ويفبركها .. ما قصته

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ