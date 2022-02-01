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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التقديم 15 فبراير.. التنظيم والإدارة: 2000 وظيفة جديدة بمساجد الأوقاف.. تفاصيل

صالح الشيخ
صالح الشيخ

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع عدد 1000 متقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس ، و 1000 عامل بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

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وذكر بيان الجهاز اليوم أنه من المقرر فتح باب التقدم يوم 15 فبراير الجاري حتى 2 مارس المقبل، على أن يتم التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والتي تحتوى على الوصف الوظيفي والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.


ويأتي الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.


من الجدير بالذكر أن المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 نصت على أن :" يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

الجهاز المركزي للتنظيم المركزي للتنظيم والإدارة الأوقاف وزارة الأوقاف صالح الشيخ بوابة الوظائف الحكومية

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