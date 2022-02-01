ضبط صاحب مخزن بحوزته مهمات مسروقة من السكة الحديد بالأقصر

قبل بيعها..

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإضرار بالمال العام .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الأقصر) بحيازة مهمات مصلحية مسروقة خاصةً بهيئة السكة الحديد داخل مخزن ملكه كائن بمحل سكنه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تم إستهداف المخزن وأمكن ضبط المتهم المذكور وضبط سيارة نقل قيادة (سائق– مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) ومُحمل عليها (كمية من المهمات المصلحية تزن قرابة 2,5 طن).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح وإضاف بأنه كان فى طريقه لبيعها لأحد مصانع الحديد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.