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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد رفع قيود كورونا.. الدنمارك أول دولة أوروبية تعود إلى الحياة الطبيعية

رئيسة وزراء الدنمارك
رئيسة وزراء الدنمارك

رفعت الدنمارك جميع قيودها المحلية الخاصة بـ كوفيد-19، بعد شهور طوية من اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يتضمن رفع الإجراءات ارتداء أقنعة الوجه أيضا، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك.

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وأعيد فتح النوادي الليلية ، وتم استئناف بيع المشروبات الكحولية في وقت متأخر من الليل ، كذلك توقف خدمة تطبيق تتبع جهات الاتصال لدخول الأماكن.

 

ويأتي هذا القرار رغم ارتفاع الإصابات نسبيا، ولكن تقول السلطات إن الفيروس لم يعد يُعتبر تهديدًا خطيرًا، ويقول الخبراء إن هذا يرجع إلى معدل التطعيم المرتفع في البلاد.

 

وصرح عالم الأوبئة لون سيمونسن من جامعة روسكيلد لوكالة الأنباء الفرنسية: "لدينا تغطية عالية للغاية للبالغين الذين تم تطعيمهم بثلاث جرعات".

 

وقالت: “نظرًا لأن أوميكرون ليس مرضًا خطيرًا بالنسبة للتطعيم ، نعتقد أنه من المعقول رفع القيود”، واعتبارًا من يوم الثلاثاء، لم تعد الأقنعة مطلوبة في المتاجر والمطاعم ووسائل النقل العام.

 

 كما وصلت القيود المفروضة على عدد الأشخاص المسموح لهم في التجمعات الداخلية وإجراءات التباعد الاجتماعي إلى نهايتها، لم يعد التطبيق الوطني لتتبع جهات الاتصال مطلوبًا - على الرغم من أن منظمي الأحداث الفرديين لا يزال بإمكانهم اختيار استخدامه للدخول.

 

ولكن تظل بعض القيود سارية، من بينها للمسافرين غير الملقحين الذين يحاولون عبور الحدود من خارج منطقة السفر المجانية في الدنمارك، أو استخدام أقنعة الوجه في المستشفيات ودور الرعاية.
 

ورحب رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن بهذه الخطوة ، وكتب "صباح الخير لدنمارك منفتحة تمامًا" على حسابه بموقع فيسبوك وشكر السكان على حصولهم على اللقاح.

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