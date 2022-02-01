اللواء سمير فرج: لا توجد دولة في أفريقيا بدون استثمارات لدولة الصين

أكد اللواء سمير فرج، ان الصين هي العدو الأول للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا الي كل الدول الأفريقية لها استثمارات صينية.



وأوضح سمير فرج خلال استضافته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسي»، ان الولايات المتحدة الأمريكية منذ ان أدركت خطورة الصين وبدأت في تغير استراتيجيتها، مرددا: « الصين هي العدو الحقيقي».



أشار سمير فرج، ان الصين بدأت في توريد بضائعها في أوروبا من خلال طريق الحرير، وتورد للشرق الأوسط من خلال قناة السويس.



ولفت سمير فرج، أن الخطوط والموانئ الصينية تنتشر في كافة الدول الأفريقية.