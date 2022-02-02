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توك شو

باحث سياسي: الدلتا والصعيد أكثر المناطق احتياجًا للمجمعات الصناعية الصغيرة |فيديو

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

علق محمود محي الدين ، الباحث في شئون الأمن الإقليمي، على اجتماع الرئيس السيسي بالأمس ، والذي وجه فيه الرئيس  بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية ، قائلًا إن الاتجاه العام للاجتماع هو تحفيز المجتمع الشاب للعمل في مجال الصناعة وتيسير السبل لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وأضاف محمود محي الدين خلال حواره برنامج " صباح البلد" والمُذاع على فضائية " صدى البلد "، أن محافظات الدلتا والصعيد أكثر المناطق احتياجًا للمجمعات الصناعية الصغيرة لها علاقة بتصدير المنتجات الصناعية والزراعية من منشأها إلى الموانئ مباشرة .

وفي تصريحات سابقة  ، قال محمود محيي الدين، باحث سياسي في شؤون الأمن الإقليمي: إن الرئيس السيسي يهتم بتنمية اقتصاديات المجتمع؛ مشيراً إلى أنه قام بتعزيز خطوات استصلاح 270 ألف فدان لتنمية سيناء.

وأضاف محمود محيي الدين خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذه التنمية التي تحدث في سيناء، هي بمثابة نقلة نوعية حقيقية لما بعد السلام، معقباً: "ده عبور ثالث بعد عبور حرب أكتوبر، وعبور السلام".

وتابع الباحث السياسي أن القضاء على الإرهاب في سيناء، والقضاء على الفقر، والقضاء على التدين الفطري والظاهري، يستوجب التنمية في منطقة شمال ووسط سيناء.

وأشار محمود محيي الدين أن الأخطر من ذلك هو إنشاء مجتمعات مختلطة لتزويد فكرة الانعزالية التي كان يشعر بها المواطن في سيناء من قبل.

وأكد ، أن كل ثمرة أو تنمية تحدث على أرض سيناء لها مردود وعائد على أبناء سيناء بصورة مباشرة، وعلى استقرار وسلامة الوطن بصورة غير مباشرة، من أجل دعم الأمن القومي.

 

السيسي الصناعة الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة المجمعات الصناعية اخبار توك شو

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