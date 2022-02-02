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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفراء الدول الأفريقية في عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك

صدى البلد

استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وفدا رفيع المستوى من السفراء الأفارقة لحضور عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك باللغة الفرنسية. 

وكان في استقبالهم مدير عام المنطقة حاتم الصغير، نيابة عن محمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وذلك في مستهل زيارتهم لمدينة الأقصر باعتبارها أولى محافظات الصعيد تطبيقا للنظام الصحي الجديد ونواة تبنى عليها هذه المنظومة.

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وقال محمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه في إطار حرص الدولة على دعم التعاون مع الدول الأفريقية وريادة مصر إقليميا فى مختلف المجالات، استقبلت الشركة وفدا رفيع المستوى من سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالقاهرة لحضور عرض الصوت والضوء خلال زيارتهم التفقدية لنظام التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، والذى يعتبر من أهم الإنجازات التي تقوم على تحسين صحة وحياة المواطن المصري.

وأضاف محمد عبد العزيز أن شركته شاركت مؤخرا في عدد من الفعاليات والأحداث المختلفة  والمؤثرة مجتمعيا، كمنتدى مصر للتعاون الدولي ودورة الألعاب البارالمبية لدعم ذوى الهمم  المصريين في طوكيو، ودعم أسر الشهداء بمحافظة بورسعيد ودعم جمعية رسالة للأعمال الخيرية في رعاية المكفوفين.

قطاع الاعمال العام وزارة قطاع الاعمال اللغة الفرنسية ذوى الهمم أسر الشهداء المكفوفين الدول الافريقية شركة مصر للصوت والضوء

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