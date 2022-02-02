بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-2-2022

شهد سعر الذهب عيار 21 الان الأربعاء 2 فبراير 2022، استقرارا على ارتفاع الأمس الذي كان بمقدار 4 جنيهات للجرام، حيث قفز سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات أمس الثلاثاء علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 21 الان

وسجل سعر الذهب عيار 21 الان وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الذهب عيار 21 الان وهو الأشهر انتشارا بالأسواق المحلية نحو 793 جنيها بعد أن كان 789 جنيها في مطلع أمس.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو906 جنيه، ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو680 جنيها، وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو529 جنيها، وسجل سعر كيلو الذهب نحو 906,286 جنيه و أوقية الذهب نحو 28,185 جنيها، والجنيه الذهب 6,344 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الخيط الذهبي

وعلى صعيد أخر، رصدت عدسة "صدي البلد"، أول مصحف مكتوب بالخيط، وقال "ماهر حمدي" خطاط سوري، إنه أول مرة يشارك في معرض الكتاب بالقاهرة، لكنه شارك في الكثير من المعارض لعرض أعماله.

وأوضح "حمدي"، إنه عمل علي أول مصحف بالعالم مكتوب بخيط "القصب الذهبي" وهو الاسم الذي يطلقونه عليه في سوريا، وهو خيط بلمعة الذهب، وأضاف، إنه قام بالتخطيط لهذا المصحف طوال 12 عام، حتي يقوم برسم كلماته وتجميعه وتشكيله حتي يكون مدقق، وجاءته هذه الفكرة لأنها جديدة.



واختتم "ماهر حمدي" في حديثه لصدى البلد أن هذا المصحف وزنه 200 كيلو جرام، ويتضمن أيضا كتابة كل أحاديث الرسول بنفس الطريقة.