القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بعصا خشبية ومنعه من دخول الشقة محل سكنه بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لمركز شرطة طلخا بالدقهلية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من شقيقه (عاطل) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بـ (عصا خشبية) كانت بحوزته محدثاً إصابته بكسر باليد ومنعه من دخوله الشقة محل سكنه الكائنة بذات العقار لخلافات عائلية بينهما .

أمكن ضبط المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.