مكرم الحزقي: عبدالمنعم مميز والنني أجاد ومنتخب مصر الأفضل في كان 2021

سلط مكرم الحزقي، المحلل التونسي، الضوء على أبرز أرقام وعناصر منتخب مصر الوطنى فى كأس أفريقيا للأمم المقامة حاليا فى الكاميرون.

ويلتقى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الكاميرون غدا، الخميس، فى إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال مكرم الحزقي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “أفضل منتخب تكتيكي شاهدته إلى الآن قبل نصف نهائي الـ CAN هو المنتخب المصري رغم الانتقادات الكبيرة قبل بداية الدورة وخلال دور المجموعات والأداء الفني غير المقنع الفردي والجماعي، لكن هذا كان حافزا إيجابيا لهم وتحديا من نوع خاص للمدرب واللاعبين”.

وأضاف: “عادت الروح والشخصية للمجموعة فحققوا انتصارات ضد منتخبات كبيرة على غرار المنتخب الإيفواري القوي ونظيره المنتخب المغربي المحترم جدا، كما تعرض منتخب الفراعنة الكبار لإصابة أكرم توفيق ومحمد الشناوي ومحمود علاء وحمدي فتحي ومحمد أبو جبل وأحمد حجازي الذى انتهى مشواره فى الكان بالنسبة له، لكن ثقة المدرب في المجموعة وفي اختياراته ودعوته لبعض اللاعبين منذ الكأس العربية بقطر وقتها يفكر في الكان بالتأكيد هذا يحسب له طبعا وفتحه الباب في وجه كل لاعب قادر على اللعب للمنتخب، والتخلي على فكرة المنتخب حكر على أندية دون سواها، إلى جانب الفكرة البالية والتعيسة جدا عند عدة مدربين عرب محليين ومسئولين”.

وتابع: “حقق منتخب مصر الوطنى الفوز فى 4 مباريات وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه هدفين ويسير كيروش خطة تكتيكيكية 4 - 3 - 3 لكن يتغير على الميدان إلى 4 - 4 - 2 بدخول محمد صلاح في موقع المهاجم رقم ٢ إلى جانب مصطفى محمد وتوفير مناخ تكتيكي له يريحه من الأدوار الدفاعية”.

ولفت إلى أن قوة منتخب مصر الوطنى في تحركات لاعبيه في الثلث الأخير وخلق المساحات وتبادل الأدوار بين اللاعبين، مشيرا إلى أن شكل الفريق دفاعيا متميز من خلال التنظيم وأداء لاعبي الخط الخلفي والمردود الرائع جدا لصاحب الـ21 سنة محمد عبد المنعم الذى يعتبر مكسبا للمصريين في هذا الكان الذي أحسن تعويض إصابة محمود حمدى الونش.

وأكمل: “الضغط العالي يطبق فيه اللاعبون بشكل لافت، ونجح فيه الفريق في أصعب آخر مباراتين بخروج المغلوب على مستوى الـ 3 المحاور من خلال الثلاثي مصطفى محمد في العمق ومحمد صلاح يمينا وعمر مرموش يسارا واقتراب لاعبي الوسط من محاور الخصم محمد النني، والانتقادات التي طالته تهدم منتخبات أصلا وليس لاعبا رغم أن مستواه عالٍ جدا في هذا الكان إلى الآن من خلال أدائه الفني والتكتيكي العالي والبدني المتميز وقطع الكرات والتمركز والتغطية والضغط واللعب تحت الضغط والاحتفاظ بالكرة والتمرير الدقيق ضد المغرب، حيث مرر 45 تمريرة صحيحة من أصل 49 يعني 4 فقط بشكل خاطئ، كما أرسل فى مباراة كوت ديفوار 45 تمريرة صحيحة بنسبة 90%”.

وأوضح أنه أكثر من له نسبة تمرير صحيحة في منتخب مصر تتجاوز الـ 93% وأعطى توازنا كبيرا لمنطقة الوسط والدفاع وتحسن مردود عمرو السولية العائد من الإصابة كذلك.

ونوه إلى أن منتخب مصر عندما يدخل النهائيات يدخل بعقلية المراهنة على اللقب حتى إن لم يكن في أفضل حالاته الفنية نفس الشيء لمنتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور.