عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكرم الحزقي: عبدالمنعم مميز والنني أجاد ومنتخب مصر الأفضل في كان 2021

الحزقي
الحزقي

سلط مكرم الحزقي، المحلل التونسي، الضوء على أبرز أرقام وعناصر منتخب مصر الوطنى فى كأس أفريقيا للأمم المقامة حاليا فى الكاميرون.

ويلتقى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الكاميرون غدا، الخميس، فى إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال مكرم الحزقي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “أفضل منتخب تكتيكي شاهدته إلى الآن قبل نصف نهائي الـ CAN هو المنتخب المصري رغم الانتقادات الكبيرة قبل بداية الدورة وخلال دور المجموعات والأداء الفني غير المقنع الفردي والجماعي، لكن هذا كان حافزا إيجابيا لهم وتحديا من نوع خاص للمدرب واللاعبين”.

وأضاف: “عادت الروح والشخصية للمجموعة فحققوا انتصارات ضد منتخبات كبيرة على غرار المنتخب الإيفواري القوي ونظيره المنتخب المغربي المحترم جدا، كما تعرض منتخب الفراعنة الكبار لإصابة أكرم توفيق ومحمد الشناوي ومحمود علاء وحمدي فتحي ومحمد أبو جبل وأحمد حجازي الذى انتهى مشواره فى الكان بالنسبة له، لكن ثقة المدرب في المجموعة وفي اختياراته ودعوته لبعض اللاعبين منذ الكأس العربية بقطر وقتها يفكر في الكان بالتأكيد هذا يحسب له طبعا وفتحه الباب في وجه كل لاعب قادر على اللعب للمنتخب، والتخلي على فكرة المنتخب حكر على أندية دون سواها، إلى جانب الفكرة البالية والتعيسة جدا عند عدة مدربين عرب محليين ومسئولين”.

وتابع: “حقق منتخب مصر الوطنى الفوز فى 4 مباريات وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه هدفين ويسير كيروش خطة تكتيكيكية 4 - 3 - 3 لكن يتغير على الميدان إلى 4 - 4 - 2 بدخول محمد صلاح في موقع المهاجم رقم ٢ إلى جانب مصطفى محمد وتوفير مناخ تكتيكي له يريحه من الأدوار الدفاعية”.

ولفت إلى أن قوة منتخب مصر الوطنى في تحركات لاعبيه في الثلث الأخير وخلق المساحات وتبادل الأدوار بين اللاعبين، مشيرا إلى أن شكل الفريق دفاعيا متميز من خلال التنظيم وأداء لاعبي الخط الخلفي والمردود الرائع جدا لصاحب الـ21 سنة محمد عبد المنعم الذى يعتبر مكسبا للمصريين في هذا الكان الذي أحسن تعويض إصابة محمود حمدى الونش.

وأكمل: “الضغط العالي يطبق فيه اللاعبون بشكل لافت، ونجح فيه الفريق في أصعب آخر مباراتين بخروج المغلوب على مستوى الـ 3 المحاور من خلال الثلاثي مصطفى محمد في العمق ومحمد صلاح يمينا وعمر مرموش يسارا واقتراب لاعبي الوسط من محاور الخصم محمد النني، والانتقادات التي طالته تهدم منتخبات أصلا وليس لاعبا رغم أن مستواه عالٍ جدا في هذا الكان إلى الآن من خلال أدائه الفني والتكتيكي العالي والبدني المتميز وقطع الكرات والتمركز والتغطية والضغط واللعب تحت الضغط والاحتفاظ بالكرة والتمرير الدقيق ضد المغرب، حيث مرر 45 تمريرة صحيحة من أصل 49 يعني 4 فقط بشكل خاطئ، كما أرسل فى مباراة كوت ديفوار 45 تمريرة صحيحة بنسبة 90%”.

وأوضح أنه أكثر من له نسبة تمرير صحيحة في منتخب مصر تتجاوز الـ 93% وأعطى توازنا كبيرا لمنطقة الوسط والدفاع وتحسن مردود عمرو السولية العائد من الإصابة كذلك.

ونوه إلى أن منتخب مصر عندما يدخل النهائيات يدخل بعقلية المراهنة على اللقب حتى إن لم يكن في أفضل حالاته الفنية نفس الشيء لمنتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور.

مكرم الحزقي المحلل التونسي منتخب مصر كأس أفريقيا للأمم كاس امم افريقيا

ترشيحاتنا

دون إنترنت.. باحثون يبتكرون طريقة جديدة لتتبعك

في ثامن أيامه.. إقبال متوسط علي معرض الكتاب وسط إجراءات احترازية مشددة.. فيديو

محمد عمران: معدلات الثقافة المالية في مصر 27% ونستهدف زيادتها

محمد الملاح يُنكر الاتهامات: تم تلقيني بما قُلته في البرنامج التليفزيوني

منتخب مصر للتايكوندو جاهز لخوض بطولة كأس العرب بالفجيرة غدًا

كان 2021.. بوركينا فاسو كلمة السر فى بلوغ منتخب مصر النهائي مرتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المحلل الشرعي لإذاعته أخبارًا كاذبة وتكدير السلم العام

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

صوت انفجار قوي.. الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن تقلبات جوية جديدة تبدأ الخميس

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

فيديو

بعد سنواتٍ من الإلتزام.. فنانات خلعن الحجاب.. فيديوجراف

وجّهت الشكر لـ الداخلية.. وفاء عامر تكشف عن خسائر حريق عمارتها

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ