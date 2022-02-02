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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. مراسلو الوكالات الأجنبية يتفقدون مركز الإصلاح والتأهيل «بدر»

صدى البلد

استقبل مركز إصلاح وتأهيل منطقة بدر بقطاع الحماية المجتمعية عدد من مراسلي الوكالات الأجنبية حيث تفقدوا خلال الزيارة عدد من مرافق المركز شملت المركز الطبي والعيادات ومباني الخدمات التعليمية والتأهيل والهوايات والمرور على أماكن الإعاشة والاطلاع على كافة الإمكانيات المتوفرة للنزلاء والنزيلات التي توفر الاحتياجات اليومية. كما تفقد الزائرون مبنى المحكمة الجديدة.
  
يأتي ذلك تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الالتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية ، الصحية ، الاجتماعية ، التعليمية ، الدينية، الرياضية ، الثقافية ، الترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيداً للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية.

وذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني ، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل لوفود المجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات المحلية والأجنبية.

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