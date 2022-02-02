جاهزون لـ المساعدة.. السفير الفرنسي لدى تونس: الوضع الاقتصادي صعب جدا

أكد السفير الفرنس في تونس، أندريه باران، اليوم الأربعاء، أن الوضع في تونس "صعب جدا" وفرنسا تتابع باستمرار.

ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، أعرب السفير الفرنسي عن جاهزية باريس لمساعدة الحكومة على استعادة التوازن بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

ومن جهة أخرى، أكد باران أن "زيارته لتطاوين تأتي في إطار زيارة إلى عدد من ولايات الجنوب للاطلاع على الوضع الإداري والتنموي إضافة إلى متابعة المشاريع المدعمة من طرف فرنسا بهذه الجهات على غرار وحدة إنتاج الأكسيجين بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومحطة معالجة الغاز الطبيعي بمنطقة القرضاب".

وفي سياق المتصل، أجرى مدير الخزانة الفرنسي اليوم، الأربعاء، محادثات مع عدد من المسؤولين في تونس.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية في تونس ، باكتشاف نفق سري، يؤدي إلى مقر إقامة السفير الفرنسي لدى تونس.

وأكدت قناة "التاسعة" التونسية، أن الأجهزة الأمنية في تونس اكتشفت وجود نفق بطول حوالي 300 متر، يؤدي إلى مقر إقامة سفير فرنسا بتونس، في ضاحية المرسى.

ونقلت القناة التونسية عن مصادر مطلعة، أن النفق تم اكتشافه مساء وسط تكتم من الأجهزة الأمنية في تونس حول الواقعة.

وقالت القناة إن النفق تم حفره في وقت قريب مؤخرا، ولم يتم التعرف حتى الآن إلى الأسباب وراء حفره.

فيما أشار موقع "بزنس نيوز" التونسي، إلى أن الرئيس قيس سعيد تفقد رفقة رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ضاحية المرسى لمعاينة نفق تم حفره بأحد المنازل القريبة من منزل سفير فرنسا بتونس.

وبحسب مصادر الموقع، تم حفر النفق من ذلك المنزل في اتجاه منزل السفير الفرنسي بتونس، وكان الهدف من حفره؛ اغتيال السفير.

