برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: نسعى إلى إدماج المرأة في جميع مشروعاتنا

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.

وهدفت الزيارة الاطلاع على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في جميع المجالات.

في البداية، رحبت الدكتورة مايا مرسي، باليساندرو فراكاستي في المجلس القومي للمرأة، وهنأته بمنصبه الجديد، مؤكدة أن المرأة المصرية تحظى بقيادة سياسية حكيمة تؤمن بها وتعمل على تذليل جميع العقبات التى تواجهها، فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو المساند والمدافع الأول عن المرأة المصرية وعن حقوقها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في جميع المجالات، مستعرضة أهم الأنشطة والمشروعات التي يقدمها المجلس لتمكين المرأة في جميع المجالات.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بما جاء في تقرير التنمية البشرية الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار".

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تعد هي الدولة الأولي في العالم التي تطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يوافق أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وإنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد التقدم في مؤشرات الاستراتيجية.

ولفتت إلى أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 لعام 2022.

من جهته، أكد اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر. وقال: “شرفت بلقاء الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ونتطلع للمزيد من التعاون المشترك، فإن تمكين المرأة هو عامل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأكد أهمية وضع تجارب واحتياجات ومساهمات المرأة في جميع جهود التنمية، لذا يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إدماج المرأة في جميع مشروعاته بالتعاون مع الحكومة المصرية.

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