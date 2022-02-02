أميرة الفهد تشارك في مسلسل «مشوار لحد هناك»

تشارك الفنانة الشابة أميرة الفهد في مسلسل "مشوار لحد هناك"، للمخرج محمد ياسين والمؤلف محمد فريد، والمقرر عرضه خلال رمضان 2022.

وتجسد أميرة الفهد دور مدربة لياقة بدنية في جيم خلال أحداث العمل.

ويظهر الفنان أحمد مجدي بشخصية المقدم علاء بالمسلسل، وهو محقق في مباحث الآثار، يطارد الفنان محمد رمضان محاولاً الإيقاع به طيلة أحداث المسلسل.

مسلسل "مشوار لحد هناك"، من إنتاج شركة "سعدى جوهر ميديا هب"، ويشارك في بطولته النجوم محمد رمضان ودينا الشربيني، أحمد مجدي.

جدير بالذكر أن أميرة الفهد شاركت في مسلسل "هوجان"، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.