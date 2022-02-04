فيديو جراف| تسونامي إصابات.. أخطر 10 تصريحات لـ الصحة العالمية عن أوميكرون

الصحة العالمية حذرت منذ ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون" في جنوب أفريقيا قبل 10 أسابيع وتسلله لباقي دول العالم ليصبح السلالة الأسرع انتشارا من الأصلية نفسها، ومازالت تحذيرات وزارة الصحة العالمية تتوالى.

فقد تم الإبلاغ عن ما يقرب من 90 مليون حالة إصابة أي أكثر مما تم تسجيله في عام 2020 بأكمله، وفيما يلي نرصد أخطر تصريحات المنظمة عن أوميكرون واللقاحات الجديدة.



تفشي أوميكرون في 57 دولة حول العالم

أصدرت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، سلسلة من التحذيرات والتصريحات حول أوميكرون حيث أعلنت تفشي سلالته الفرعية في 57 دولة .

وقالت منظمة الصحة العالمية إن سلالة فرعية من متحور أوميكرون، تشير الدراسات إلى أنها أسرع انتشارا من الأصلية، تم رصدها في 57 دولة. ويأتي إعلان المنظمة بعدما بات المتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا السريع الانتشار، هو الطاغي في جميع أنحاء العالم منذ اكتشافه للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وقالت الصحة العالمية في التحديث الوبائي الأسبوعي، إن المتحور الذي تشكل أكثر من 93% من جميع عينات فيروس كورونا التي جُمعت الشهر الماضي، تتفرع منه سلالات عدة هي "بي آيه.1" و"بي آيه.1.1" و"بي آي.2" و"بي آيه.3".

وأضافت أن "بي آيه.1" و"بي آيه.1.1"، وهما أول نسختين تم تحديدهما، تشكلان 96% من جميع سلالات أوميكرون التي تم تحميلها إلى قاعدة بيانات "المبادرة العالمية لتبادل بيانات الإنفلونزا".

كما حذرت منظمة الصحة العالمية ، من أنه من المبكر جدا أن تعلن الدول، الانتصار على جائحة كورونا أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس، خاصة مع تطور الوباء وظهور متحورات له.

تسونامي إصابات

وكانت ماريا فان كيركوف، رئيسة الفريق الفني بوحدة أمراض الطوارئ التابعة لـ منظمة الصحة العالمية، قد حذرت أيضا من أن العالم يواجه تسونامي من الإصابات بـ فيروس كورونا.

وقالت ماريا فان كيركوف: “أعتقد أننا نواجه تسونامي من العدوى في العالم، سواء مع سلالة دلتا ومع متحور أوميكرون”، وحثت حكومات الدول على "عدم الانتظار لعمل ما يلزم.

وللمزيد حول التعرف على تصريحات وزارة الصحة العالمية حول أوميكرون .. تابع الفيديو جراف التالي: