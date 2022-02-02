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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم فؤاد: لدينا حافز كبير لتحقيق ميدالية في كأس العالم للأندية

صدى البلد

أكد كريم فؤاد، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالوجود ضمن قائمة الفريق لكأس العالم للأندية ومشاركته الأولى في هذه البطولة.

 

وقال فؤاد إن اللعب في كأس العالم للأندية مسؤولية كبيرة على عاتقه وزملائه، مشيرًا إلى أن الجميع يبذل أقصى ما لديه لتقديم عروض تليق باسم الأهلي وجماهيره في هذه النسخة من البطولة.

 

وأضاف ظهير الأهلي: «لدينا حافز كبير لتحقيق ميدالية في هذه النسخة من البطولة، بغض النظر عن الظروف والغيابات التي تحيط بالفريق خصوصًا أننا جميعًا نمثل اسم النادي الأهلي».

 

واستكمل فؤاد: «إقامة النسخة الحالية لكأس العالم في الإمارات أمر يزيد من المسؤولية علينا، خصوصًا الدعم الجماهيري الكبير الذي سنجده في الملعب، وهذا يدفعنا إلى بذل كل ما لدينا من مجهود لإسعاد هذه الجماهير العظيمة».

 

وعن المراكز التي شارك فيها مع الفريق قال: «بالتأكيد أنا تحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز يطلبه مني المدير الفني، لكني أفضل اللعب في مركز الظهير سواء الأيمن أو الأيسر».

 

واختتم كريم فؤاد تصريحاته مؤكدًا أنه يحلم بخوض نهائي كأس العالم للأندية مع الأهلي، خاصة أنه منذ الصغر كان يشجع الأهلي ويتابع مبارياته في مونديال الأندية، لذلك يسعى لبذل كل جهده مع زملائه للظهور بصورة جيدة وتحقيق إنجاز جديد يسعد جماهير النادي التي تؤازره في كل مكان.
 

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