مشيرة خطاب: لا يمكن إنكار الإنجازات التي حققتها مصر في حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه من المقرر إطلاق حملة إعلانية كبيرة لتوعية المواطنين بسبل تقديم الشكاوي عبر إبليكشين على الهاتف، التي قد تكون مظلومية تجاه وزارة معينة، معاناة ابنه من وضع معين في المدرسة.



وأضافت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن المجلس القومي لحقوق للإنسان لديه 11 فرعا بمختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن المجلس عقد 3 اجتماعات رغم مرور شهر فقط على تكوينه.



وحول تسييس البعض لملف حقوق الإنسان ضد مصر قالت خطاب «هناك تسييس، لا توجد دولة في العالم حققت الكمال في مجال حقوق الإنسان، مصر تحقق إنجازات بشكل يومي في مختلف المجالات، ومنها حقوق المرأة»، معلقة «حققنا إنجازات ولا نخجل من الإقرار بوجود تحديات».



وأكدت أنه لا يمكن إنكار الإنجازات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان.

