امرأة تربط زوجها بحبل لإجباره على تلقى لقاح كورونا بالمستشفى |فيديو

قيدت امرأة زوجها بحبل قبل أن تنقله إلى المستشفى لتلقي لقاح كورونا، وذلك وفقا لما أظهره قطع فيديو أثار ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وبحسب ما نشرته قناة "روسيا اليوم"، وقع الحادث الغريب من نوعه بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ، حيث أقدمت المرأة على ربط زوجها لتلقى اللقاح، لكونه كان من مناهضي تلقي اللقاح.

ويظهر مقطع الفيديو الساخر، امرأة تكبل زوجها بحبل داخل مستشفى برازيلية، لاجباره على تلقي اللقاح لرفضه أخذ اللقاح المضاد لكورونا.

ويبين المقطع الذي تصل مدته 15 ثانية، وتم تصويره عبر هاتف محمول لأحد المتواجدين بالمستشفى، رجل يرتدي قبعة خضراء و تي شيرت برتقالي وشورت ازرق يجلس بمقاعد الانتظار بالمستشفى وهو مكبل بحبل من قبل زوجته التي كانت تقف بجواره ممسكة بالحبل التي جرته به إلى المستشفى لتلقى لقاح كورونا الذي كان يرفض زوجها تلقى.