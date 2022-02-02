ميدو: أتمنى مواجهة مصر والسنغال في النهائي الإفريقي قبل لقاء تصفيات كأس العالم

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن صعود منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مستحق لأنه قدم مستويات ثابتة على مدار البطولة.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن المنتخب السنغالي سيكون قدر الفراعنة مؤكداً أن أسود التيرانجا تأهلوا للنهائي ويتمنى أن يلعب ضدهم في النهائي.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني قدم مستويات طيبة ويستحق التأهل لنهائي البطولة لكنه لا يريد استباق الأحداث.

وأوضح أنه يتمنى مواجهة بين مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية ثم اللعب في تصفيات كأس العالم 2022 بالمرحلة الأخيرة خلال شهر مارس المقبل.