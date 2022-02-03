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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: 8472 شركة رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل حتى الآن

الضرائب
الضرائب

 

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والتى يتم تطبيقها على مراحل ، مطالبًا  الشركات الملزمة سرعه  الإنضمام إلى المنظومة  فى مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619 ) لسنة 2021 ،و  سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 فبراير الجارى . 

وأشار " عبد القادر " إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى ان المصلحه ستقوم بإتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .

وقال " رئيس مصلحة الضرائب"  إن أكثر من ٨٤٧٢ شركة قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن ، موضحًا أن أكثر من  131  مليون  فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة  منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

وزارة المالية الضرائب منظومة الفاتورة الالكترونية قانون الإجراءات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية

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