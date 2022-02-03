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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل 5 فيتامينات يمكن أن تساعد في تحسين جمالك

البشرة
البشرة

يتوفر عدد من فيتامينات البشرة الأساسية كمكملات ، وكذلك في منتجات العناية بالبشرة، وفقا لموقع boldsky هناك 5 أنواع فيتامينات يمكن أن تساعدك في تحسين جمالك.

 

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1. فيتامين أ لحب الشباب 

فيتامين أ ، المعروف أيضًا باسم الريتينول ، هو أحد أفضل علاجات حب الشباب، نظرًا لأنه يقلل من انسداد المسام (الزيت الذي ينتجه جسمك) ، فهو مفيد لمن لديهم بشرة دهنية، يمكن أن يساعد في تجديد خلايا الجلد الصحية (الخالية من حب الشباب  من بين مصادره منتجات الألبان والأسماك والفواكه والخضروات ذات الألوان الداكنة ومعظم الفيتامينات المتعددة.

2. فيتامين سي للتجاعيد

فيتامين سي قد يقلل من التجاعيد، بالإضافة إلى ذلك ، تم العثور على فيتامين ج للمساعدة في تقليل أضرار أشعة الشمس، ضع مرطبًا يحتوي على فيتامين سي قبل وضع واقي الشمس اليومي للمساعدة في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

3. فيتامين هـ للبشرة الجافة

اذا كانت  بشرتك جافة و مقشرة جربى فيتامين هـ من حيث الجمال ، فهو مكمل رائع لتقليل البشرة الجافة والخشنة، تحتوي العديد من كريمات الوقاية من الشمس ومنتجات ما بعد التعرض للشمس على فيتامين هـ.

4. فيتامين K للهالات السوداء

فيتامين K قد يساعد في علاج الهالات السوداء بغض النظر عن مقدار النوم الذي يتلقونه على المدى الطويل ، يمكن أن يساعد الفيتامين في تلاشي الهالات السوداء، لقد وجدت الدراسات أنه قد لوحظ انخفاض في ظهور الهالات السوداء لدى الأفراد الذين يستخدمون كريمات العين التي تحتوي على فيتامين ك. 

البشرة فيتامين أ حب الشباب فيتامين سي فيتامين ه

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