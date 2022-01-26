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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك ..7 فواكه مهملة تخلصك من كافة مشاكل البشرة

البشرة
البشرة

فواكه كثيرة مهملة يساعد إضافتها إلى بشرتك في الحفاظ على صحة البشرة والتخلص من خلاليا الجلد الميتة وتفتيح البشرة لدرجات إليك 7 علاجات جربيها بنفسك يقدمها موقع برايت سايد جربيها بنفسك


1- التفاح


التفاح غني بفيتامينات A و C والألياف الغذائية والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم و له خصائص مضادة للأكسدة وتساعد على التخلص من جذور الأكسجين الحرة الضارة. 

فقط ابشري تفاحة واحدة وضعيها على بشرتك. اشطفي وجهك بعد 10 دقائق وللبشرة الجافة ، اخلطي التفاح المبشور مع 1 ملعقة صغيرة من العسل وضعيه على بشرتك. اغسليه بالماء الدافئ بعد 10 دقائق.


2- الفراولة
 

إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب . تعتبر الفراولة مصدرًا رائعًا لفيتامين سي فهو يخترق مسام الجلد وينظفها و يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ويمنع تدمير الكولاجين وتكوين التجاعيد 

اهرسي الفراولة وضعيها على بشرتك. يغسل بالماء البارد بعد 10 دقائق.

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3- الكيوي


يحتوي الكيوي على كمية جيدة من فيتامين سي ويساعد على حماية الجلد من جذور الأكسجين الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي و يعزز الكيوي أيضًا تخليق الكولاجين ويساعد على منع التجاعيد

اهرسي الكيوي وضعيه على بشرتك. يغسل بعد 10 دقائق.
اهرسي الكيوي وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من الكركم وضعيه لترطيب وتفتيح بشرتك.
 

4- المشمش
 

المشمش غني بالفيتامينات أ ، ج ، ك ، وحمض الفوليك . كما أنها مليئة بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء.

لبشرتك قطعي المشمش إلى شرائح رقيقة وضعي الشرائح على المنطقة الداكنة  من بشرتك. قم بإزالتها بعد 10 دقائق.


5- العنب
 

 يعتبر العنب أيضًا مصدرًا غنيًا للفيتامينات C و K والفولات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور  يحتوي مستخلص بذور العنب على خصائص تحمى الجلد اهرسي العنب وضعيه على بشرتك. يغسل بالماء البارد بعد 10 دقائق.


6- الخوخ
 

الخوخ غني بالفيتامينات A و C و E و K والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والألياف الغذائية . كما أنها مصدر كبير لمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من الخلايا الميتة 


7. الأناناس


الأناناس غني بالألياف الغذائية والفيتامينات A و C و K والفولات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور 

 يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين ، والذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان والتئام الجروح .

فقط اخلطي عصير الأناناس مع 1 ملعقة صغيرة من الحليب وضعيه على بشرتك. يغسل بعد 10 دقائق.

 

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