من مطبخك ..7 فواكه مهملة تخلصك من كافة مشاكل البشرة

فواكه كثيرة مهملة يساعد إضافتها إلى بشرتك في الحفاظ على صحة البشرة والتخلص من خلاليا الجلد الميتة وتفتيح البشرة لدرجات إليك 7 علاجات جربيها بنفسك يقدمها موقع برايت سايد جربيها بنفسك



1- التفاح



التفاح غني بفيتامينات A و C والألياف الغذائية والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم و له خصائص مضادة للأكسدة وتساعد على التخلص من جذور الأكسجين الحرة الضارة.

فقط ابشري تفاحة واحدة وضعيها على بشرتك. اشطفي وجهك بعد 10 دقائق وللبشرة الجافة ، اخلطي التفاح المبشور مع 1 ملعقة صغيرة من العسل وضعيه على بشرتك. اغسليه بالماء الدافئ بعد 10 دقائق.



2- الفراولة



إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب . تعتبر الفراولة مصدرًا رائعًا لفيتامين سي فهو يخترق مسام الجلد وينظفها و يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ويمنع تدمير الكولاجين وتكوين التجاعيد

اهرسي الفراولة وضعيها على بشرتك. يغسل بالماء البارد بعد 10 دقائق.

3- الكيوي



يحتوي الكيوي على كمية جيدة من فيتامين سي ويساعد على حماية الجلد من جذور الأكسجين الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي و يعزز الكيوي أيضًا تخليق الكولاجين ويساعد على منع التجاعيد

اهرسي الكيوي وضعيه على بشرتك. يغسل بعد 10 دقائق.

اهرسي الكيوي وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من الكركم وضعيه لترطيب وتفتيح بشرتك.



4- المشمش



المشمش غني بالفيتامينات أ ، ج ، ك ، وحمض الفوليك . كما أنها مليئة بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء.

لبشرتك قطعي المشمش إلى شرائح رقيقة وضعي الشرائح على المنطقة الداكنة من بشرتك. قم بإزالتها بعد 10 دقائق.



5- العنب



يعتبر العنب أيضًا مصدرًا غنيًا للفيتامينات C و K والفولات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور يحتوي مستخلص بذور العنب على خصائص تحمى الجلد اهرسي العنب وضعيه على بشرتك. يغسل بالماء البارد بعد 10 دقائق.



6- الخوخ



الخوخ غني بالفيتامينات A و C و E و K والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والألياف الغذائية . كما أنها مصدر كبير لمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من الخلايا الميتة



7. الأناناس



الأناناس غني بالألياف الغذائية والفيتامينات A و C و K والفولات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين ، والذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان والتئام الجروح .

فقط اخلطي عصير الأناناس مع 1 ملعقة صغيرة من الحليب وضعيه على بشرتك. يغسل بعد 10 دقائق.