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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل فاكهة يمكنك تناولها من أجل صحة أمعائك

صحة الامعاء
صحة الامعاء

صحة الأمعاء لها أهمية كبيرة في الجسم لأنها تساعد على محاربة الأمراض، وتساعد على تعزيز صحة أجهزة الجسم، يمكنك مساعدة أمعائك بالحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة وتقليل التوتر قدر الإمكان وتناول الأنواع الصحيحة من الطعام.

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ما الفرق بين ورق العنب والتوت .. واستخدامات متعددة غير المحشي

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مخاطر غير متوقعة لـ التوتر على الصحة.. تعرف عليها

يبحث العديد من الباحثين باستمرار عن الأطعمة التي يمكن أن تؤثر على أمعائك بطرق إيجابية، ووفقًا لدراسة جديدة تمامًا من جامعة كاليفورنيا، يمكن أن يكون العنب مفيدًا للغاية لصحة أمعائك.

ووفقًا لموقع eatthis العنب مليء بالفوائد الصحية ومن المعروف أنه يساعد في أشياء مثل تحسين النوم وصحة القولون وحتى المساعدة في أعراض العلاج الكيميائي.

 ووفقًا للدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Nutrients ، قد يكون للعنب أيضًا تأثير إيجابي على ميكروبيوم الأمعاء، وكذلك مستويات الكوليسترول وحمض الصفراء.

تأتي العديد من الفوائد الصحية للعنب من محتواه العالي من الألياف والمواد الكيميائية النباتية التي تسمى بمضادات الاكسدة، من المعروف أن الكاتيكين يساعد في علاج الالتهابات في الجسم، ولكن يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتحقيق التوازن بين الجراثيم المعوية.

الأمعاء صحة الأمعاء العنب فوائد العنب النوم التوتر

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