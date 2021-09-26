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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مخاطر غير متوقعة لـ التوتر على الصحة.. تعرف عليها

اضرار التوتر
اضرار التوتر

الإجهاد والتوتر هما جزء طبيعي من الحياة، العديد من الأحداث التي تحدث لك ومن حولك، والعديد من الأشياء التي تفعلها بنفسك تضع ضغطًا على جسدك. 

عندما يواجه الشخص التوتر والإجهاد بشكل مستمر دون راحة أو استرخاء نتيجة لذلك ، يصبح الشخص مرهقًا ويتراكم التوتر.

 

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أضرار التوتر على الصحة

كما يمكن أن يؤدي التوتر إلى الأعراض الجسدية بما في ذلك الصداع ، اضطراب في المعدة وارتفاع ضغط الدم ، آلام في الصدر ، ومشاكل النوم. 

 

كما تشير الأبحاث إلى أن الإجهاد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض أو أمراض معينة أو تفاقمها.

يصبح الإجهاد ضارًا أيضًا عندما يستخدم الأشخاص الكحول أو التبغ أو المخدرات لمحاولة تخفيف إجهادهم، بدلاً من تخفيف التوتر وإعادة الجسم إلى حالة الاسترخاء ، تميل هذه المواد إلى إبقاء الجسم في حالة إجهاد وتسبب المزيد من المشاكل.

 

ثلاثة وأربعون في المائة من جميع البالغين يعانون من آثار صحية ضارة من الإجهاد، الإجهاد يمكن أن يلعب دورا في مشاكل مثل الصداع ، وارتفاع ضغط الدم و القلب المشاكل، ومرض السكري، و الجلد الظروف، الربو ، والتهاب المفاصل، والاكتئاب، والقلق.

أعلنت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) أن الإجهاد يشكل خطرًا على مكان العمل، ويبلغ معدل انتشار الاضطراب العاطفي مدى الحياة أكثر من 50٪ ، ويرجع ذلك غالبًا إلى تفاعلات الإجهاد المزمنة غير المعالجة.

المصدر webmd

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