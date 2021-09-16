ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بالملح

فوائد الاستحمام بالملح من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، حيث يشتهر الاستحمام بالملح البحر بخصائصه العلاجية والشفائية ، فضلاً عن أن الاستحمام بالملح على تخفيف التوتر وتعزيز الصحة العامة.

ينصح الخبراء الاستحمام بالملح و بالأخص ملح البحر لأنه نوع من الملح يأتي من تبخر مياه البحر، الطعم والملمس والمعالجة هي ما يجعل ملح البحر مختلفًا عن ملح الطعام.

عادة لا تتم معالجة ملح البحر أو معالجته بالحد الأدنى لأنه يأتي مباشرة من خلال تبخر مياه البحر ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، بسبب الحد الأدنى من المعالجة ، ومن فوائد الاستحمام بالملح أن يحتوي ملح البحر على العديد من المعادن النادرة مثل:المغنيسيوم،الكالسيوم،الزنك،حديد، البوتاسيوم.

نظرًا لاستخدام ملح الطعام في الوصفات وعلى الطعام ، فإنه يخضع للمعالجة لمنحه ملمسًا جيدًا، عندما يحدث هذا تفقد المعادن الموجودة في ملح البحر.

يساعد الاستحمام بملح البحر في الحفاظ على نظافة الأجسام مع تخفيف آلام العضلات وتهدئة العقل والقضاء على مسببات الأمراض في جلسة واحدة، يمكن سحب المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودة في ملح البحر إلى مجرى الدم أثناء الاستحمام الدافئ للتخلص من السموم وتوازن الجسم بالكامل، بالإضافة إلى ذلك يساعد مزيج الملح على تطهير البشرة من الشوائب ، مما يمنحك توهجًا صحيًا وشعورًا بالنعومة والنعومة، وفقا لما نشره موقع healthline.

فوائد الاستحمام بالملح

إذا كنت تبحث عن طريقة لتخفيف التوتر وتخفيف آلام العضلات وعلاج الجلد المتهيج ، فقد ترغب في أخذ حمام ملح البحر.

أثناء النقع في حوض الاستحمام ، بشكل عام ، طريقة لطيفة لتدليل نفسك بعد يوم شاق ، ويقال إن إضافة أملاح البحر تعمل أيضًا على توسيع الفوائد لبشرتك وعضلاتك ومفاصلك.

-مفيد للأمراض الروماتيزمية

وفقًا لمراجعة منهجية نُشرت في مجلة Seminars in Arthritis and Rheumatism ، تم العثور على حمامات ملح البحر لتكون مفيدة في علاج الأمراض الروماتيزمية ، بما في ذلك:

التهاب المفصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الصدفية

التهاب الفقرات التصلبي

خشونة مفصل الركبة

-جيد للبشرة

توضح الدكتورة سابنا باليب ، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة في سبرينج ستريت للأمراض الجلدية: "يوصي أطباء الجلد المعتمدون من مجلس الإدارة بحمامات ملح البحر للمرضى الذين يعانون من الصدفية والأكزيما وأمراض الجلد الجافة الأخرى".

هذا ليس مفاجئًا ، خاصةً عندما تفكر في أن حمامات ملح البحر يمكن أن تساعد في تهدئة أعراض بعض الأمراض الجلدية.

"يمكن أن تساعد حمامات الملح في إزالة القشور وتقليل الحكة المزعجة التي تسببها الصدفية" ، يشرح طبيب الأمراض الجلدية الحاصل على شهادة البورد الدكتور جريتشن فريلينج.

وتشير أيضًا إلى أن أملاح البحر قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب والتهاب الجلد التأتبي.

-يخفف آلام العضلات وينشط الدورة الدموية

يقال إن الفوائد الأخرى لأخذ حمام ملح البحر تشمل:

تنشيط الدورة الدموية

تخفيف تقلصات العضلات

يساعد على تخفيف تصلب المفاصل

تلطيف الألم والساقين والقدمين المرهقة