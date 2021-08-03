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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر

خطر جدا.. هاني الناظر ينصح المواطنين بتجنب تلك العادات خلال فصل الصيف

أمراض الصيف
أمراض الصيف

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن هناك مجموعة من المشاكل الجلدية التي تصيب الإنسان خلال فصل الصيف، بعضها غير معدى والأخر معدي، مشيرا إلى أنه من العادات الخاطئة التي يقوم بها الإنسان حتى الآن هي الاستحمام بمياه دافئة، حي أن الجسم يحتاج لتبريده خلال هذا الطقس الحار.

 

وأضاف "الناظر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن إصابة الجسم عن الاستحمام بمياه دافئة بحمو النيل، موضحا أنه يجب الاستحمام بالمياه الباردة الطبيعية من الصنبور.

 

وتابع أنه يجب تجنب الألوان الداكنة التي تمتص الحرارة، إضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، لافتا إلى أن الأمراض الفطرية التي تنتشر بفصل الصيف تعتبر أمراض معدية.

وفي سياق أخر، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن الموجة الحارة شديدة الحرارة مازالت تؤثر على كافة محافظات الجمهورية؛ مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تسجل اليوم 40 درجة فى الظل على القاهرة.


وأضاف  أنه خلال الأيام القادمة من المتوقع استمرار تلك الموجة الحارة، موضحا أن هناك ارتفاع بنسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.


وتابع أن هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة من اليوم وحتي نهاية الأسبوع بالمناطق الجنوبية، خاصة أبو سمبل وأسوان والأقصر؛ لافتا إلى أنه سيكون هناك انكسار خفيف بحوالي درجة أو أثنين بداية من يوم الأحد.


وأفاد أن الطقس مازال مستمر بدرجة الحرارة، حيث أنه يوم الأحد ستصل إلى 39 أو 38 درجة، متابعا أن السواحل الشمالية تصل درجاتها إلى 35، خاصة على السواحل الشمالية الغربية.

الأمراض الجلدية فصل الصيف العادات الخاطئة الإستحمام بمياه دافئة الملابس القطنية

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