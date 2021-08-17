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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اتحرم من الاستحمام 20 سنة كاملة|مرض نادر يمنع جسد رجل عن المياه

مرض نادر يصيب رجل
مرض نادر يصيب رجل منعه من الإستحمام

أصيب رجل نيوزيلندي بمرض نادر جدا، وهو ما منعه من الاستحمام لمدة تزيد على 20 عاما، بسبب إصابته بحكة شديدة نتيجة الإستحمام. 

وفقا لما نشرته صحيفة “ ديلي ميل"، فإن رجلا نيوزيلنديا بالغ من العمر 40 عاما روى أنه لم يستحم منذ أن كان عمره 20 عاما تقريبا. 

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أوضح الرجل للصحيفة، أنه حتى سن الـ18 كان يتمتع بصحة جيدة للغاية، إلا أنه شعر ذات مرة عقب إستحمامه، بأنه يشعر بالحكة، فلم يلتفت للأمر، إلا أن بمرور الوقت أصبحت حكة مرضية. 

أشار الرجل إلى أنه استخدم وصفات عشبية و طبية للتخلص من الحكة التي تصيب جسده عقب الإستحمام إلا أنه فشل في علاجها. 

 الرجل بلغ عامه الأربعين في الأيام الماضية، وأكد أنه تعامل مع المرض بهدوء، ومنع الإستحمام و الإقتراب من المياه، إلا أنه حريص على تنظيف جسده بشكل يومي بطرق أخرى غير الإستحمام للحفاظ على نظافته الشخصية. 

مرض نادر مرض الاستحمام حكة حكة مرضية

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