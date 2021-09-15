ماذا يحدث لبشرتك عند تناول العنب؟.. تعرفي على فوائده

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها العناية ببشرتك من الناحية المثالية ، عليك أن تبدأ بالأساسيات ثم تبحث عن الأشياء التي تناسبك وتتناسب مع ملمس بشرتك ونوعها.

ستتمكن من العثور على الأفضل بالنسبة لك وما لا يناسبك وفقا لindianexpress

من المفهوم أن بذور العنب تمتلك مجموعة واسعة من الفوائد الصحية المحتملة. فهي مصدر كبير للفيتامينات C و E ، ومضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافونويد ، وكلها تعمل على نسيج الجلد وتقلل من علامات النضوج.

يقول نيخيل جاين ، مؤسس Navah Skincare ، إن مستحضرات التقشير والمرطبات والمنظفات وغيرها من المنتجات ، بالإضافة إلى العديد من العلاجات الاحترافية ، تشمل مستخلص بذور العنب وبذور العنب المسحوقة وحتى أجزاء أخرى من العنب لمساعدتك في العناية بالبشرة.

يسرد بعض الطرق الممكنة التي تعمل بها بذور العنب لمساعدتك على الحصول على بشرة متوهجة ومرطبة

يحتوي مستخلص بذور العنب علي أحد مضادات الأكسدة القوية مع خصائص علاجية ومضادة للالتهابات. يحتوي على 20 ضعف مصدر مضادات الأكسدة لفيتامين E و 50 ضعف قوة مضادات الأكسدة لفيتامين سي. مستخلص بذور العنب غني جدًا بمضادات الأكسدة وتطورات بروانثوسيانيدينس قليلة القسيمات ، وقد تم ربطه بمجموعة جيدة من العديد من الفوائد الصحية المحتملة.

ثبت أن مستخلص بذور العنب يمكن أن يعالج بشرتك من أضرار أشعة الشمس ، والتي قد تتراوح من التجاعيد إلى اختلافات الصباغ وحتى سرطان الجلد . تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في مستخلص بذور العنب بشرتك على محاربة الجذور الحرة. من أضرار أشعة الشمس والتلوث إلى التدخين وحتى الإجهاد ، تتطور الجذور الحرة نتيجة للطقس الذي تواجهه كل يوم. تحارب الخصائص المضادة للأكسدة في مستخلص بذور العنب هذه الجذور الحرة وتحمي بشرتك.

يحسن بشرتك

إذا كنت تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس ، فأنت أيضًا تساعد في الحفاظ على مظهرها. يعمل مستخلص بذور العنب على زيادة معدل دوران الخلايا وتخليق الكولاجين ، مما يساعد بشرتك على الحفاظ على مرونتها وصحتها.

إذا تم استخدامها في الوقت المناسب ، فإن منتجات العناية بالبشرة والحلاوة التي تحتوي على خلاصة بذور العنب يمكن أن تزيل لون بشرتك وتعالج تفشي حب الشباب ، وذلك بفضل مضادات الأكسدة والخصائص الميكروبية. تجعل بذور العنب بشرتك أكثر نعومة ومرونة. يحسن رطوبة بشرتك ونعومتها ومرونتها عن طريق إضافة فيتامين ج ومضادات الأكسدة إليها ، وبالتالي الحفاظ على بشرتك.