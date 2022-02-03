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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ناقوس الخطر.. دراسة تحذر من أمراض منتصف العمر عند الرجال

امراض منتصف العمر
امراض منتصف العمر

تشير الأبحاث إلى أن فحوصات الصحة العقلية قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يشير بحث جديد إلى أن مشاعر القلق والتوتر قد تعرضك بالفعل لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة.

 

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وجدت دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الرجال في منتصف العمر الذين أبلغوا عن المزيد من مشاعر القلق أو الشعور بالإرهاق قد يكونون أكثر عرضة لخطر بيولوجي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدمهم في السن.

كما تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن مستويات عالية من القلق أو التوتر بين الرجال مرتبطة بعمليات بيولوجية قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وحالات التمثيل الغذائي ، وقد تكون هذه الارتباطات موجودة في وقت مبكر جدًا من الحياةن وتسمى أمراض منتصف العمر.

وتم سحب عينة من 63،048 من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عامًا من مجموعة البيانات الأساسية للدراسة 45 وما فوق، وهي دراسة طولية حول الشيخوخة الصحية مع 267153 مشاركًا، تم استخدام البيانات الأساسية حول الأمراض المزمنة المبلغ عنها ذاتيًا (أمراض القلب والسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة المشتركة) ووقت الجلوس والنشاط البدني.

وأشارت العديد من الأبحاث أن الإصابة بالأمراض أمر شائع لدى المصابين بالخرف، وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال، شرع باحثون في جامعتي لندن وباريس في إجراء دراسة تبحث الارتباط الطويل الأمد بين بين الأمراض المتعددة في الأعمار 55 و60 و65 و70 والخرف، الذي يصيب الإنسان في مرحلة لاحقة.

المصدر punmed

أمراض أمراض منتصف العمر الخرف امراض القلب اخبار الصحة

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