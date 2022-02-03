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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أوميكرون يقاوم الأجسام المضادة .. القرفة باللبن تقي من ضعف الانتصاب ..علاج مريضين بسرطان الدم بالخلايا المناعية التائية

كورونا
كورونا

نشر موقع صدى عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أبرزها خفض الكوليسترول .. 5 فوائد صحية للخل البلسمى لصحتك

يمكن أن يكون الخل البلسمي إضافة لذيذة للسلطات ومع ذلك، فإن طبيعته الحمضية قد تسبب بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها عند بعض الأشخاص. وبالتالي، لا ينصح بالاستهلاك المنتظم. فمن المستحسن تضمينه في نظامك الغذائي باعتدال فقط. إليك أبرز الفوائد الصحية للخل البلسمي وفقا لموقع هيلث

فوائد القرفة باللبن للرجال

فوائد القرفة للرجال والنساء كثيرة جدًا ، فتعد القرفة من الأطعمة الفائقة التي تحتوي على فوائد عديدة، كما يستخدم لحاء شجرة القرفة في طب الأعشاب منذ آلاف السنين. 

كما أثبتت الأبحاث المكثفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة أن هذا المنتج العشبي له بالفعل قوى شفاء قوية، تشمل بعض فوائده الرئيسية الوقاية من ضعف الانتصاب ، والحفاظ على مستويات السكر في الدم ، وتعزيز تجديد الأنسجة.

 

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فوائد الحمص للرجال والسيدات .. يحمي من 9 أمراض

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للرجال فقط .. استشارى ذكورة يكشف عن حل نهائي لضعف الانتصاب

 

دراسة : أوميكرون مقاوم للأجسام المضادة

يمكن لأوميكرون التهرب من الحماية المناعية التي تمنحها لقاحات COVID-19 والعدوى الطبيعية، وفقًا لدراسة تمت مراجعتها والتي تشير أيضًا إلى أن البديل الجديد من فيروس كورونا مقاوم تمامًا للعلاجات المضادة للأجسام المستخدمة اليوم.
تسلط الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Nature ، الضوء أيضًا على الحاجة إلى لقاحات وعلاجات جديدة تتوقع كيفية تطور فيروس SARS-CoV-2 قريبًا. 

لاحظ الباحثون من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة وجامعة هونغ كونغ أن السمة المذهلة لأوميكرون هي العدد المثير للقلق للتغيرات في بروتين سبايك المتغير الذي يمكن أن يشكل تهديدًا لفعالية اللقاحات الحالية والأجسام المضادة العلاجية.

تفاصيل علاج مريضين بسرطان الدم بواسطة الخلايا المناعية التائية

تم حقن شخصين مصابين بسرطان الدم بالخلايا المناعية التائية CAR-T ، وهي خلايا مناعية تم تعديلها في المختبر . 

وفقًا لدراسة جديدة، تشير النتائج إلى أن هذا النهج يمكن أن يكون علاجًا طويل الأمد لسرطان الدم - ويصفه بعض الباحثين بأنه علاج محتمل.

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