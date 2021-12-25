استشاري تغذية تحذر الحوامل من تناول القرفة والجنزبيل.. لهذا السبب

قالت د. منى عبد المطلب، استشاري التغذية والباطنة، إن تناول المشروبات الدافئة بدون سكريات يساهم كثيرا في تقليل حدة السعال وتهيج الأنسجة، متابعة:" الجنزبيل والقرفة والزعتر من افضل المشروبات لعلاج السعال.



وأضافت "منى عبد المطلب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تناول القرفة والجنزبيل تساهم في زيادة معدل الحرق داخل الجسم، مسترسلة: القرفة والجنزبيل يساعدوا في رفع كفاءة الجهاز المناعي وتقويته.



وحذرت استشاري التغذية، السيدات الحوامل من تناول القرفة والجنزبيل بكميات كبيرة، تحسبا من أي آثار جانبية.



وأشارت إلى أنه لا يوجد علاج ثابت أو واحد للعلاج من السعال كما هو منتشر بين المواطنين.

