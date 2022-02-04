تصل لـ10 آلاف جنيه.. زيادة في أسعار هافال H6 موديل 2022| صور

ارتفعت أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 التي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وقدرت هذه الزيادة بنسبة تصل إلى 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات.

هافال H6 موديل 2022

مواصفات السيارة هافال H6 موديل 2022

تحتوي السيارة هافال H6 موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، مع مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب، ونوافذ كهربائية، بالاضافة لخاصية الثبات الالكتروني، وتقنية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، ومثبت سرعة، مع برنامج CBC لدعم الفرامل عند المنعطفات، و BA لدعم المكابح.

هافال H6 موديل 2022

كما تضم السيارة هافال H6 موديل 2022 نظام صوتي وترفيهي يصل لـ 8 مكبرات صوتية، تقنيات اخرى تتضمن فتحة سقف بانوراما، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتراوح قياساتها بين 10.25 و 12.3 بوصة، مع مقودر حركة متعدد الوظائف، وكاميرا 360 درجة، بالاضافة لتقنية رصد النقاط العمياء، وزر تفعيل وايقاف المحرك.

هافال H6 موديل 2022

وتستمد السيارة هافال H6 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 148 حصانا، و 230 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

هافال H6 موديل 2022

أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

الفئة الأولى هافال H6 موديل 2022 Standard بقيمة قدرها 395 الف جنيه بدلًا من 385 الف جنيه.

الفئة الثانية هافال H6 موديل 2022 Deluxe بقيمة قدرها 425 الف جنيه بدلًا من 415 الف جنيه.

الفئة الثالثة هافال H6 موديل 2022 Deluxe SR بقيمة قدرها 445 الف جنيه بدلًا من 435 الف جنيه.

الفئة الرابعة هافال H6 موديل 2022 High Deluxe بقيمة قدرها480 الف جنيه بدلًا من 470 الف جنيه.