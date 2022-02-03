عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون ينشر صور منزل زعيم داعش قبل وبعد استهدافه.. شاهد

زعيم داعش
زعيم داعش

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، صورتين للمنزل الذي تم استهدافه أثناء العملية الأمريكية للقضاء على قائد تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في سوريا.

ونشر البنتاجون على "تويتر" الصورة الأولى، قائلا إنها "الصورة ما قبل العملية للمجمع الذي كان يستضيف أمير "داعش" القرشي بشمال غربي سوريا قبل العملية التي نفذتها القوات الأمريكية يوم 2 فبراير 2022".

ونشر الصورة الثانية لنفس المنزل، مشيرا إلى التقاطها بعد العملية الأمريكية.

روسيا تدعم جهود أمريكا في الحرب على الإرهاب بعد إعلانها تصفية زعيم داعش في سوريا

البنتاجون: تأكدنا من هوية زعيم داعش المقتول ببصمات الأصابع وتحليل الحمض النووي

وأضاف البنتاجون أن القرشي نفذ الانفجار الذي قتله وعددا من أفراد عائلته.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت اليوم الخميس القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الذي تولى قيادة التنظيم في أعقاب القضاء على سلفه أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019، بنتيجة عملية في ريف إدلب بشمال غربي سوريا.

البنتاجون داعش سوريا انفجار بغداد الولايات المتحدة

موضوعات متعلقة

سيناتور أمريكي يؤكد: واشنطن لن تخوض حربا في أوروبا بسبب أوكرانيا

إيران: نأمل في حوار مثمر مع السعودية لحل خلافات المنطقة

أساء للمملكة .. السعودية ترحّل وافدًا عربيًا بسبب تغريدات على تويتر

CNN تكشف عن 5 سيناريوهات لـ روسيا بديلة عن الغزو الشامل لأوكرانيا

بايدن: زعيم داعش فجر نفسه بشكل جبان .. ومقتله أزال تهديدا إرهابيا للعالم

أزمة "قاتلة" مع الصين.. الهند تقاطع أولمبياد بكين في اللحظات الأخيرة

السعودية.. تراجع عدد الإصابات اليومية بـ فيروس كورونا

الصحة العالمية: سلالة جديدة من أوميكرون بـ5 دول أفريقية

ترشيحاتنا

تشييع جثمان عايدة عبد العزيز من مسجد الشرطة عقب صلاة الجمعة

5 سيارات سيدان موديل 2022 في السعودية .. صور

برلماني: الحكومة تسعى جاهدة بتوجيهات من الرئيس لحل ملف الايجار القديم

سوني تطلق تلفازا ذكيا لعشاق الألعاب Bravia A75K.. سعر ومواصفات

جامعة الدول العربية: هناك حاجة ملحة لتعاون أوثق وأعمق في احتواء كورونا

الأهلي يعلن إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

بث مباشر مباراة مصر (0) والكاميرون (0) اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين بمطروح

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

الكاف يلغي عقوبة نجم منتخب مصر بعد أحداث مباراة المغرب

وفاة عايدة عبد العزيز بعد معاناة مع الزهايمر| تعرف على مكان جثمانها

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر والكاميرون .. شاهد إحماءات لاعبي منتخب الفراعنة أمام الأسود

وفاة عايدة عبد العزيز .. قصة حب وزواج مع مخرج شهير .. عانت من الوحدة بعد سفر الأبناء

دراما رمضان.. الصور الأولى من كواليس مسلسل رانيا يوسف الجديد عالم تاني

تفاصيل حلقة علي ربيع في برنامج خلاويص قبل عرضعا غدا على MBC مصر

فيديو

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

شبيه منى زكي يثير جدلا على منصات التواصل الاجتماعي .. “فيديو”

تصريحات الصحة العالمية: متحور أوميكرون الأشد عدوى.. وليس آخر السلالات

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ