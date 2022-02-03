البنتاجون ينشر صور منزل زعيم داعش قبل وبعد استهدافه.. شاهد

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، صورتين للمنزل الذي تم استهدافه أثناء العملية الأمريكية للقضاء على قائد تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في سوريا.

ونشر البنتاجون على "تويتر" الصورة الأولى، قائلا إنها "الصورة ما قبل العملية للمجمع الذي كان يستضيف أمير "داعش" القرشي بشمال غربي سوريا قبل العملية التي نفذتها القوات الأمريكية يوم 2 فبراير 2022".

ونشر الصورة الثانية لنفس المنزل، مشيرا إلى التقاطها بعد العملية الأمريكية.

وأضاف البنتاجون أن القرشي نفذ الانفجار الذي قتله وعددا من أفراد عائلته.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت اليوم الخميس القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الذي تولى قيادة التنظيم في أعقاب القضاء على سلفه أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019، بنتيجة عملية في ريف إدلب بشمال غربي سوريا.