تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. ونجله يطلب الدعاء



خدمات إنسانية بلا مقابل قدمها الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث السابق، كرس جزء من وقته بشكل يومي لمنح الاستشارات الطبية أونلاين من خلال صفحته علي الفيسبوك التي امتلأت مؤخراً بالدعاء له بعد إصابته بفيروس كورونا.

منذ حوالي أسبوعين، توقفت منشورات هاني الناظر على صفحته الخاصة، والتي كان يقدم فيها العديد من النصائح لمتابعيه بشأن الوقاية من كورونا، فقد انتقلت له العدوى وبدأ رحلة العلاج في منزله مع بروتوكول كورونا لمدة استمرت 12 يوماً كان يحاول فيها التعافي من الفيروس بالعلاج والإرادة وتطبيق النصائح التي كان يوجهها لمتابعيه.

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