مصر تطيح بالكاميرون وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا.. وبايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

جنرال أمريكي: منحنا زعيم داعش فرصة للنجاة.. لكنه فجّر نفسه

واشنطن: روسيا تخطط لهجمات ملفقة لإيجاد ذريعة لغزو أوكرانيا‎‎

فرنسا: دخلنا المرحلة النهائية من المفاوضات مع إيران

بغداد: الخطوط الجوية الكويتية تستأنف الرحلات للعراق

الكرملين: بوتين وماكرون بحثا "ضمانات أمنية" طلبتها روسيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن المنتخب المصري تأهل إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2021، بعد فوزه بركلات الترجيح على مضيفه المنتخب الكاميروني في نصف النهائي يوم الخميس، على ملعب باول بيا ستاديوم في ياوندي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، إثر غارة أمريكية في سوريا.

وذكر بيان للبيت الأبيض: "في الليلة الماضية، وتحت إشرافي، نجحت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا، وجعل العالم مكانا أكثر أمانا".

ونقلت "الراي" عن الجنرال الأمريكي كينيث ماكنزي،أمس الخميس، قوله إن القوات الأمريكية منحت زعيم داعش أبو ابراهيم الهاشمي القرشي فرصة لتسليم نفسه، قبل أن يختار في نهاية المطاف تفجير نفسه.

وقال ماكنزي الذي يترأس القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنّ زعيم التنظيم "قتل نفسه مع عائلته من دون قتال، في وقت كنّا نحاول دعوته إلى تسليم نفسه ومنحناه فرصة للنجاة".

وأفادت "القبس" بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قال إن الخطوط الجوية الكويتية أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى بلاده.

دوليًاـ قالت "الجريدة" إن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات بأن روسيا تخطط لهجمات ملفقة من جانب الجيش الأوكراني أو وحدات المخابرات؛ كي تتخذها ذريعة لغزو أوكرانيا، مضيفة أن أحد الخيارات المحتملة قد يكون إنتاج مقطع دعائي مصور.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا الخميس، الأزمة الاوكرانية، وخصوصا "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها موسكو، وذلك في مكالمة هاتفية هي الثالثة خلال أسبوع، وفق ما أفاد الكرملين.

ولفت الكرملين في بيان إلى "مواصلة حوار بنّاء حول قضايا أوكرانيا والمبادرة الروسية لتوفير ضمانات قانونية بعيدة المدى تتّصل بأمن روسيا الاتحادية"، مشيراً مجدّداً إلى "استفزازات" القادة الأوكرانيين.

وذكرت "الوطن" أن فرنسا أعلنت مجددا أن الدول المعنية دخلت المرحلة النهائية من التفاوض حول الاتفاق النووي مع إيران.