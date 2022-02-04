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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تنعي عايدة عبد العزيز: جزء من تاريخ الفن الجميل

صدى البلد

نعت الفنانة وفاء عامر، الراحلة عايدة عبد العزيز التي افتها المنية أمس الخميس بعد معاناة مع مرض الزهايمر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “جزء من تاريخ الفن الجميل.. الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز الفاتحة”.
 

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خالد جلال ينعى عايدة عبد العزيز: إحدى أيقونات التمثيل

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رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعى عايدة عبد العزيز

وفاة عايدة عبد العزيز 

أعلن الفنان منير مكرم -عضو نقابة المهن التمثيلية- خبر وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز مساء  الخميس 3 فبراير، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب منير مراد في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: «الدوام لله .. الفنانة عايده عبد العزيز»، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع جثمان الراحلة. 

 

إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر 

وقبل أكثر من عام، قال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز، تبلغ من العمر 90 عاما، أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم.

وأضاف عبد الحليم أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.

يشار إلى أن الفنانة عايدة عبد العزيز، هى زوجة الفنان الراحل أحمد عبد الحليم، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، ومن أشهر أعمالها في السينما أفلام "علي ورق سيلوفان، وخرج ولم يعد، والنمر والأنثى"، ومن أشهر أعمالها في التليفزيون مسلسلات "زينب والعرش، والمرايا، وهالة والدراويش، ومحمد رسول الله إلي العالم"، وفى المسرح قدمت مسرحيات "دائرة الطباشير، النجاة، ملك يبحث عن وظيفه، طائر البحر، المهاجر، لعبة السلطان، أنتيجون"، إلى جانب العديد من السهرات التليفزيونية والإذاعة.

 

 

 

 

وفاء عامر نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم عايدة عبد العزيز الفنانة عايدة عبد العزيز عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز

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