لقطات تجسسية.. BMW الفئة السابعة الجديدة "سيدان" تقترب

تعتبر BMW الفئة السابعة عرضًا رائدًا للعلامة التجارية الفاخرة ومن المفترض أن ينتهي تطوير طراز الجيل التالي من نهايته قريباً، حيث يجب أن تظهر السيارة بجميع أنواعها، لأول مرة في وقت ما من هذا العام مع وجود i7 الكهربائية بالكامل في الجزء العلوي من التشكيلة، وحتى الآن غير معروف متى ستكشف BMWعن النموذج القادم، لكن يبدو أن صور التجسس الجديدة تلتقط السيارة بتمويه أقل قليلاً من ذي قبل.

يبدو المصد الأمامي أكثر رشاقة وتحديداً من ذي قبل بمظهر عمودي وتصميم المصباح المنفصل، مع وضع المصابيح الرئيسية في مكان أقل بكثير على وجه السيارة، ولا يزال هناك الكثير من التمويه والكسوة التي تحجب الواجهة الأمامية، ولكن يبدو أن السلسلة السابعة ستشير إلى تغيير كبير في التصميم للطراز وربما العلامة التجارية أيضاً، ويظل الجزء الخلفي مخفيًا جيدًا ويمكن أن يكون جديدًا مثل تصميم المقدمة.

ستصل الفئة السابعة مع مجموعة متنوعة من مجموعات نقل الحركة، بما في ذلك محرك هجين إضافي، وأشارت الشائعات الأخيرة إلى أن السيارة الهجينة يمكن أن توفر ما يصل إلى 560 حصانًا (417 كيلووات)، على الرغم من الشائعات أن i7عالي المواصفات، والذي يمكن تسميته i7 M60، حيث يقدم ما يصل إلى 650 حصان (484 كيلوواط) مع محركه المزدوج بنظام الدفع الرباعي، وستعتمد مجموعة نقل الحركة الكهربائية على بنية الشركة الجديدة من الجيل الخامس eDrive والمستخدمة في i Xو i4، وستقدم BMW أيضًا محركات البنزين والديزل التقليدية.

ستصل الفئة السابعة محملة بأحدث ميزات وتقنيات السلامة، ويمكن أن تقدم أيضًا القيادة بمساعدة المستوى 3 ويمكن للسائقين والركاب الوصول إلى كل تلك التقنيات من خلال زوج من الشاشات الكبيرة الموجودة على لوحة القيادة، سنحصل على جميع التفاصيل حول كل من الفئة السابعة الجديدة و i7 عند طرحهما لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات في أوائل عام 2023، ويمكن لشركة BMW أن تبدأ بالتسليم في أوروبا أولاً.