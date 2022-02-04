زيادة أسعار البنزين.. نواب: أزمة تضخم عالمية.. ثبات ثمن أسطوانة البوتاجاز.. وتوقعات بانخفاضها الفترة المقبلة.. ومطالب بتشديد الرقابة على محطات الوقود ومواقف نقل الركاب

التسعير التلقائي: زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشًا وثبات سعر السولار

موازنة البرلمان: معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية وصل لأعلى مستوى بنهاية 2021

محلية النواب: زيادة أسعار البنزين الجديدة لن يصحبها أي زيادات بالسلع والمنتجات الاستراتيجية

نائب الشيوخ:ارتفاع أسعار البنزين يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر السوق العالمي

رفعت وزارة البترول أسعار البنزين لعام 2022 ، وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد مع ثبات سعر السولار، يأتي ذلك القرار عقب قرار لجنة التسعير الدوري لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع أسعار الوقود الجديدة عن الربع السنوي فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.

بداية قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة التسعير التلقائي لـ المنتجات البترولية اتخذت قرارها برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 25 قرشا للربع الأول من العام الجاري 2022، نتيجة التطورات التى تشهدها أسعار النفط العالمية.

و أوضح “ الفقي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن سعر برميل النفط صعد لـ 90 دولارا، ليصبح الارتفاع الأكبر خلال الربع الأخير من العام الماضي 2021، مما أثر على تسعير الربع الأول للفترة من يناير لمارس المقبل من العام الحالي 2022 ، مؤكدا أن زيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية أو انخفاضها أو تثبيتها يأتي بنسبة 10% ، استنادا إلي مجموعة من العوامل أبرزها، عودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى ، ومزاولة المواطنين نشاطهم المعتاد ، وحاجة المصانع لمزيد من الطاقة، وكذا تكاليف النقل والتشغيل والإنتاج .

أسعار أسطوانة البوتاجاز

وأكد رئيس موازنة البرلمان ، أن أسعار أسطوانة البوتجاز و السلع الغذائية الأساسية والغاز الطبيعي لعام 2022 ستشهد تثبيتا ولن تتأثر بزيادة أسعار البنزين والمحروقات ، مما يضمن الاستقرار في الأسواق، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى للسيطرة على الأسواق وتقديم الدعم بالشكل المناسب للمواطنين ، للحفاظ على نفقات الأسرة المصرية، لاسيما خلال الفترة الحالية.

انخفاض أسعار البنزين

و توقع “ الفقي ” انخفاض أسعار البنزين والمحروقات والمواد البترولية، مطلع الربع الثاني والثالث من العام الجاري 2022 ، نتيجة عودة المناخ المعتدل والدافئ بأوساط أوروبا، موضحا أن هناك آلية تعكس تكتلين مهمين للتحكم فى أسعار البنزين ، تتمثل فى ارتفاع أسعار النفط عالميا، وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ، والذي يشهد استقرارا كبيرا.

موجة تضخم عالمية

وعن أسباب ارتفاع أسعار البنزين ، أفاد “ الفقي ” أنها نتيجة موجة تضخم عالمية ، مشيرا إلى أن معدل التضخم للولايات المتحدة الأمريكية فى ديسمبر العام الماضي 2021 بلغ 7 % ، فى حين وصل معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية لـ 1. 5 ( المتوسط 5 . 1 أو 2 % ) ، لتصبح الزيادة الأعلى منذ 40 عاما .

توازن سعري لصالح المستهلكين

و أكد “ الفقي ” أن الدولة المصرية حريصة على احتواء أي زيادة عالمية ، من خلال توفير السلع الاستراتيجية بمنافذ وزارة التموين والقوات المسلحة ، لخلق نوع من التوازن السعري في السوق لصالح المستهلكين علي مستوي الجمهورية ،علاوة على شن حملات رقابية مفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك ، لاسيما على مواقف النقل والمواصلات لمتابعة التزام السائقين بتعريف الركوب المحددة من جانب المحافظة ، وصد أي محاولات لزيادة أسعار النقل والمواصلات أو السلع الأساسية فى القاهرة والمحافظات.

من جانبه، أكد النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الغرض الأساسي من لجنة التسعير التلقائي يتمثل فى تثبيت أو تحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية وفقا لأسعار السوق العالمي وزيادتها المستمرة والتى تخضع دائما لقانون العرض والطلب.

و أوضح “ درويش ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه ليس هناك أي تخوفات بشأن ارتفاع أجرة المواصلات، مؤكدا أنه سيتم العمل بنفس أجرة المواصلات الحالية .

وطالب أمين سر محلية النواب المحليات والتموين والغرف التجارية ، بضرورة تشديد الرقابة على مواقف نقل الركاب ، وكذا محطات الوقود للتصدى لكافة أنواع الممارسات الاحتكارية فى القاهرة والمحافظات، علاوة على ضمان التأكد من أن زيادة أسعار البنزين الجديدة لن يصحبها أي زيادات أخرى بالسلع والمنتجات الاستراتيجية .

فى سياق متصل، أكد النائب، أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع أسعار البنزين الجديدة عن الربع السنوي من يناير لـ مارس 2022 بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، حسب ما أقرته لجنة التسعير التلقائى صباح اليوم ، و التي تجتمع بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر، زهيدة ، ولن تحدث تأثيرا فى أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية .

و أشار “ سمير ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن ارتفاع أسعار البنزين يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر السوق العالمي ، موضحا أن لجنة التسعير التلقائي تعتمد اعتمادا كليا على عدة معطيات، تتمثل فى سعر برميل النفط عالميا مقارنة بسعره خلال الأشهر السابقة، إلى جانب سعره بالموازنة العامة، وسعر صرف الدولار .

وأكد عضو اقتصادية الشيوخ أن الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية استطاعت أن تحتوى أزمة التضخم العالمية على مدار الفترات القليلة الماضية، من خلال تبنيها استراتيجية حكيمة ، أبرزها زيادة المعروض من السلع وتوفير مخزون استراتيجي كامل للكثير من السلع الاستراتيجية الأساسية ، بالإضافة لتشديد الرقابة على الأسواق ، مما ساهم فى احداث التوازن فى الشارع المصري ، برغم التداعيات السلبية على الأسواق المحلية والعالمية.