وزير البترول:

توفير 110 مليارات جنيه دعم الطاقة خلال عام واحد

نستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 4 ملايين وحدة سكنية بمبادرة حياة كريمة

نستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للبترول والغاز الطبيعي بالمنطقة

أعمال استكشافية في دلتا النيل والمنطقة الشرقية للبحر المتوسط العام الجديد

الغاز المصري سيصل للبنان أوائل العام القادم

السكري مصنف ضمن أفضل 20 منجما على مستوى العالم

الغاز المصري يصل إلى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا من خلال ناقلات الغاز المسال

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول الإصرار على إصلاح منظومة دعم المحروقات والطاقة، كانت كلمة السر في الرؤية الإستراتيجية.

وأكد أيضا أن الغاز الطبيعي وصل إلى 12،5 مليون وحدة سكنية، مؤكدا أنه وسنتهدف 4مليون وحدة سكنية لمبادرة حياه كريمة.

وإليكم أبرز تصريحات وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الإصرار على إصلاح منظومة دعم المحروقات والطاقة، كانت كلمة السر في رؤيتنا الإستراتيجية.

وأضاف طارق الملا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه تم توفير 110 مليار جنيه دعم الطاقة خلال عام واحد .

وتابع طارق الملا، المستثمر الأجنبي أصبح يثق في الدولة ويضخ استثماراته بها لأنه يتعامل مع حكومة رشيدة.

لا ندعم المحروقات

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه لا ندعم المحروقات، مؤكدا أنه نجحنا في تغطية التكلفة.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه وصلنا لتغطية سعر التكلفة في أسعار الطاقة، مؤكدا أنه حرصنا على العمل بآليات السوق العالمي على محددات سعر الصرف السعر العالمي للبترول.

وأضاف طارق الملا، أن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي وصلت لـ 30 دولار للمليون وحدة حرارية وخفضنا السعر للصناعة إلى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية .

وتابع طارق الملا، أنه نستورد 50% من استهلاكنا من البوتاجاز، مشيرا إلى أن الدولة مازالت تدعمها بأكثر من ضعف ثمنها.

12،5 مليون وحدة

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن ، الغاز الطبيعي وصل إلى 12،5 مليون وحدة سكنية، مؤكدا أنه وسنتهدف 4مليون وحدة سكنية لمبادرة حياه كريمة.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه بحلول عام 2025 سيكون هناك 42 % من الطاقة المستخدمة في مصر ستكون طاقة بديلة.



وأضاف طارق الملا أن هدفنا توفير طاقة بسعر مناسب للمصانع لتحقيق المنافسة العالمية.

وتابع طارق الملا، أن نستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للبترول والغاز الطبيعي بالمنطقة.

فبراير الماضي

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه انهينا في فبراير الماضي أهم قضية تحكيم تخص مستثمرين محطة إسالة دمياط.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حقل ظهر أثبت فرقا كبيرا في توفير الغاز الطبيعي بعدما كنا نستورد بحوالي 2.5 مليار دولار غاز طبيعي مسال.

وأضاف طارق الملا، ، أن الإصلاح الاقتصادي شجع الشركات العالمية للدخول في مصر، مشيرا إلى أنه سددنا أكثر من 5 مليارات دولار لتراكمات شركات أجنبية.

وتابع طارق الملا، أنه بحلول عام 2022 سيكون هناك أعمال استكشافية جديدة في دلتا النيل والمنطقة الشرقية للبحر المتوسط.

لا ندعم المحروقات

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه لا ندعم المحروقات، مؤكدا أنه نجحنا في تغطية التكلفة.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الولايات المتحدة انضمت كمراقب في منتدى شرق المتوسط للغاز، وذلك لمصداقية مصر وسمعتها.



وأضاف طارق الملا، ، أن الغاز المصري سيصل للبنان أوائل العام القادم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتابع طارق الملا، أن الغاز المصري يصل إلى أوروبا والشرق الأوسط واسيا من خلال ناقلات الغاز المسال.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن منجم السكري المصري نموذج نفتخر به، مؤكدا أنه مصنف ضمن أفضل 20 منجما على مستوى العالم.

وأضاف طارق الملا، أنه خلال أشهر قليلة سيتم الإعلان عن مناجم ذهب جديدة.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية ، أن آثار منجم الذهب المكتشفة وقت المصريين القدماء مازالت تعمل إلى الآن.

مخزون الفوسفات لدينا جيد جدا

وأشار طارق الملا إلى أن مخزون الفوسفات لدينا جيد جدا ونعمل على صناعة كثيرة قائمة عليه.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مخزون الفوسفات لدينا جيد جدا، مؤكدا أنه نعمل على صناعة كثيرة قائمة عليه.

وأضاف طارق الملا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن نتائج اكتشافات اليورانيوم مشجعة ولكنها تحتاج لمزيد من الأبحاث.

وتابع طارق الملا، أن الغاز المصري يصل إلى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا من خلال ناقلات الغاز المسال.