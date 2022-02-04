وصول 6 سفن إنزال روسية إلى الساحل السوري.. فيديو

عرضت فضائية “روسيا اليوم”، تقريرا بعنوان، وصول 6 سفن إنزال روسية إلى الساحل السوري.

ووفقا للتقرير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 6 سفن إنزال كبيرة من أسطول الشمال وأسطول بحر البلطيق الروسيين وصلت إلى المركز اللوجستي للبحرية الروسية في طرطوس بسوريا.



وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في بيان، إن مجموعة الإنزال تضم 6 سفن كبيرة، وهي "بيوتر مورغونوف" و"غيورغي بوبيدونوسيتس" و"أولينيغورسكي غورنياك" و"كوروليف" و "مينسك" و "كالينينغراد".



وأضاف أن السفن وصلت عبر أوروبا إلى الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​كجزء من مناورات تجريها البحرية الروسية، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف.

